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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل الشروط وخطوات الحصول على القرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي حيث أعلنت شركة إمكان للتمويل المتواجدة بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية حصول المواطنين مستفيدي الضمان الاجتماعي على قرض دون الحاجة إلى وجود كفيل. ويهمك معرفة كيف الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل.
وقد أكدت الشركة أن التقديم على القرض يتم بشكل إلكتروني وذلك بناء على مجموعة من الشروط التي وضعتها المنصة، حيث يتمكن جميع العاملين داخل كلا القطاعين الحكومي والخاص من الحصول على قرض إمكان الراجحي.
قرض إمكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
ازدادت التساؤلات مؤخرا من قبل الكثير من المواطنين السعوديين حول كيفية التقديم على قرض إمكان، وضحنا عبر موقع ثقفني كيفية التقدم بطلب للحصول على قرض العمل الحر.
حيث أعلنت إمكان عن الخطوات اللازم اتباعها لإتمام عملية التقديم، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:
- البحث عن تطبيق إمكان للقروض المتواجد على متجر جوجل بلاي على الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد و على أب ستور بالنسبة إلى الهواتف التي تعمل بنظام iOS .
- القيام بالتسجيل الدخول على التطبيق من خلال ادخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.
- ارفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم الضغط على زر التسجيل.
- سيتم مراجعة الطلب من قبل العاملين بالشركة وسوف يتم الرد من خلال إرسال رسالة على الجوال سواء بالقبول أو الرفض.
- في حال الموافقة على الطلب يتم تحديد كيفية الدفع و مدة التسديد التي تتناسب مع المقترض.
- ثم الضغط على زر الإرسال.
علاوة على ذلك يتمكن المواطنين من التواصل مع إمكان للتمويل بشكل مباشر. وذلك من خلال هذا الرقم ٩٢٠٠١١٠٣٨، حيث يتم الرد على جميع الاستفسارات.
شروط الحصول على قرض بدون كفيل
قبل التعرف على الشروط الخاصة بقرض بدون كفيل للضمان الاجتماعي فقد وفرنا لك خطوات الحصول على قرض 60 ألف ريال قرض اهل بنك التنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يقل عمر المقترض عن خمس وعشرين عاما، وألا يزيد عن ستين عاما.
- يشترط أن يكون المتقدم من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يجب تقديم الوثائق التي تثبت هذا الأمر.
- يجب أن يكون لديه رخصة قيادة سارية، وأن يكون قادرا على القيادة.
- أن يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات والأوراق أثناء عملية التقديم. وتتمثل هذه الأوراق في نسخة من كارت العائلة. وبطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، بالإضافة إلى نسخة من رخصة القيادة. و نسخة من شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة تشتمل على قيمة الراتب الشهري الخاص به.
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