قرض شخصي يبدأ من 15.000 ريال بدون رسوم وأقل قسط شهري لفترة سداد طويلة

قرض شخصي بدون رسوم، لمحدودي الدخل والفقراء المحتاجين إلى مساعدة مالية تساعدهم في شراء منزل، أو تأسيس منزل خاص به، أو يقوم كل مواطن من الذين يقيمون بالمملكة للحصول على مبلغ مالي يساعدهم في دفع المصروفات الدراسية أو اللجوء للعمل الحر الخاص به، فقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير نظام التمويل بالتقسيط على فترات متباعدة حتى تستطيع أن تحصل على حلم حياتك وأيضا تقوم بالدفع على راحة واطمئنان من عدم الشعور بالقلق أو التوتر من تراكم الأموال المستحقة للبنك أو الشركة.

قرض شخصي بدون رسوم

تحتاج إلى قرض شخصي بدون رسوم حيث أنك سوف تحصل على القرض فقط ولا تقم بدفع أي رسوم، فإليك أفضل أنواع التمويل بدون مصاريف إدارية كما أنه ليس هذا وحسب بل يمكنك أن تحصل على المبلغ الذي تبحث عنه بدون أي تعقيدات وعلى فترة سداد تصل حتى 60 شهرا، وفق العقد المنصوص عليه بين الفرد والشركة أو البنك، وللمستفيد أن يحصل على تمويل شخصي بدون ضامن، فهذا القرض التمويلي لا يحتاج إلى ضامن أو ضمان، تسهيلا للأفراد الحصول على التمويل المستحق.

مميزات التمويل الشخصي

يبدأ مبلغ التمويل من 15 ألف ويستمر حتى 300.000 ريال.

لا يحتاج إلى ضامن في حالة وجود سجل ائتماني جيد.

متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة.

فترة سداد ممتدة حتى خمس سنوات.

السداد أون لاين من خلال خدمة السداد.

يصلح للموظفين والمتقاعدين.

كيفية الحصول على التمويل والشروط المطلوبة

بعد استيفائك لكافة الشروط وهي أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للسعوديين والمقيمين، على أن يبدأ العمر من 22 عام وحتى 60 عاما وهذا للموظفين، أما المتقاعدين فحتى 70 عام، وأن يكون الراتب التقاعدي للمتقاعدين لا يقل عن 1985 ريال، وللموظفين عن 5000 ريال، يمكنك التقديم لطلب التمويل بعدما تقوم بتعبئة نموذج الطلب وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، كما أنه في حالة حصولك على تمويل 15 ألف ريال بفترة سداد 3 سنوات سوف تقوم بدفع 600 ريال كقسط شهري وهذا بناء على الحاسبة التقديرية من شركة اليسر.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي

سوف تذهب للدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر الإلكترونية والتي تعد أقوى وأهم الشركات في السعودية، والتي توفر أقصى العروض التمويلية والخدمات المجانية كخدمة السداد أونلاين لراحة العملاء وإعطائهم أفضل الطرق والحلول التمويلية لبناء مستقبل جيد لتحصل على قرض شخصي بدون رسوم، وعند طلبك للتمويل الشخصي سوف بتقديم صورة من الهوية وتكون طبق الأصل، وصورة من الإقامة وتكون صلاحيتها لا تتخطى 30 يوم، والعنوان الوطني، وبعد ذلك سيتم مراجعة طلبك في الحال وسوف تحصل عليه في أسرع وقت بعد استكمال كافة المتطلبات.