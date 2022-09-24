رئيسة الوزراء الفرنسية تتوجه إلى ألمانيا فى أول زيارة خارجية لها

جدة - نرمين السيد - وستبحث بورن وشولتس "جدول الأعمال الثنائى قبل انعقاد مجلس الوزراء الفرنسى الألمانى المقبل" فى فرنسا نهاية أكتوبر، إضافة إلى "متابعة الالتزامات المشتركة فى الإطار الأوروبي، وخصوصا التعاون فى مجال الطاقة"، وفق مكتب رئيسة الحكومة الفرنسية.

وأضاف المصدر أن الزيارة "ستكون أيضا فرصة لإعادة تأكيد الدعم المستمر من فرنسا وألمانيا لأوكرانيا".

وتأتى زيارة بورن إلى ألمانيا عشية اجتماع فى بروكسل لوزراء الطاقة الأوروبيين الذين من المقرر أن يبحثوا إجراءات الطوارئ التى اقترحتها المفوضية الأوروبية لكبح أسعار الغاز والكهرباء المستمرة فى التحليق، على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد زار ألمانيا فى أول جولاته الخارجية بعد إعادة انتخابه فى السابع من مايو.