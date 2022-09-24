العالم اليوم - لجنة أميركية تحقق في تورط "سامسونغ" بانتهاك براءات اختراع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 03:22 صباحاً - فتحت لجنة التجارة الدولية الأميركية، يوم الجمعة، تحقيقا في التورط المزعوم لشركة "سامسونغ" في انتهاك براءات الاختراع بشأن شاشات العرض الإلكترونية الخارجية.

وبدأ التحقيق الرسمي بعد شكوى قدمتها في يوم 19 أغسطس شركة "موارد التصنيع الدولية Manufacturing Resources International"، وهي شركة مُصنِّعة لشاشات الكريستال السائل الرقمية الخارجية وشبه الخارجية ومقرها "أتلانتا"، والتي زعمت أن شركة "سامسونغ" انتهكت براءات اختراعها الخمس.

وتتعلق براءات الاختراع بأنظمة التبريد للشاشات الإلكترونية المستخدمة في الأكشاك الخارجية، وفقا لإشعار نشرته اللجنة الأميركية.

وادعت الشركة أن منتجات "سامسونغ" والشركات التابعة لها تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها.

وطالبت الشركة الأميركية لجنة التجارة الدولية بعد التحقيقات "بإصدار أمر استبعاد محدود وأمر وقف وكف ضد سامسونغ"، حسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.

جدير بالذكر أن "سامسونغ" قامت بتوسيع أعمال اللافتات الرقمية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، كما انضمت إلى الجهود على مدار عدة سنوات لترقية ملعب البيسبول لفريق "نيويورك ميتس" كشريك في حلول الشاشات والتكنولوجيا.

كذلك شاركت الشركة في توفير حلول تقنية لـ "هوليوود بارك" في كاليفورنيا، حيث يقع ملعب "سوفي"، والذي يتم تطويره حاليا ليصبح منطقة ترفيهية وتجارية ضخمة.