تسجيل منصة مدرستي الدخول مايكروسوفت تيمز رابط منصة مدرستي الواجبات

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عمر شويل - جدة أعلنت منصة مدرستي الدخول مايكروسوفت تيمز وذلك من أجل متابعة الواجبات المدرسية، حيث أصبح الآن متاح لتسجيل الدخول إلى منصة Microsoft Teams School حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول إلى منصة My School وتبادل المعلومات التعليمية معهم بعد أن أنتجت وزارة التعليم في المملكة أحدث أدوات التعلم الإلكتروني عن بعد على منصة My School جنبًا إلى جنب مع القدرة على التفاعل مع المعلمين من خلال تسجيل Microsoft Teams كما يجعل التعلم أكثر تشويقًا لجميع الطلاب.

منصة مدرستي الدخول مايكروسوفت تيمز

من خلال استخدام الأدوات الإلكترونية والتكنولوجية في جميع مدارس المملكة، تأمل وزارة التربية والتعليم في رفع مستوى التعليم في الدولة إلى أقصى مستوى له ويمكن تنشيط النظام الأساسي لمدرستي أو حساب Microsoft Teams بواسطة طالب في المملكة ويمكن للمدرسين أيضًا تسجيل حساب مدرستي أو حساب Microsoft Teams للمدرس.

تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز

بعد أن يقوم كل طالب وطالبة في المملكة بتنشيط بريدهم الإلكتروني، يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام رابط Microsoft Teams الرئيسي عن طريق القيام بما يلي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستي.

بعد تسجيل الدخول الناجح باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

تم اختيار رمز العودة إلى المدرسة.

يتم اختيار رمز تسجيل جديد باستخدام هذا الرمز.

إدخال رقم السجل المدني للطالب أو رقم الهوية.

إذا كان الطالب هو طفل مقيم، أدخل رقم السكن بدلاً من ذلك.

لاحظ رقم الهاتف المحمول لأسفل.

بمجرد النقر فوق أيقونة التأكيد.

يتم إرسال كلمة المرور للطالب من خلال رسالة نصية باستخدام رقم الهاتف المسجل.

قم بتدوين كلمة المرور المقدمة عبر الهاتف.

حدد التسجيل.

سيتم تنشيط بريد Microsoft Teams الخاص بالطالب بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات بالترتيب السابق.

تنشيط حساب Microsoft teams

من خلال القيام بالخطوات التالية، يمكن للمعلمين والمعلمات تنشيط حساباتهم على نظام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams لتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي: