وزير الخارجية السعودى: المملكة تدعم وحدة واستقرار اليمن

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم بلاده لجميع الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية، لينعم الشعب اليمنى بالرخاء والتنمية والسلام.





جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية السعودى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم الجمعة، فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السابعة والسبعين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية والدور الذى يقوم به مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار فى اليمن.

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