العالم اليوم - إيلون ماسك: سنفعّل خدمة "ستارلينك" في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، يوم الجمعة، إنه سيفعّل خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في استجابة لتغريدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة توجيهات بتوسيع خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وذلك بالتزامن مع تصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد بسبب وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما في حجز للشرطة.

وذكر مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين في وقت سابق من يوم الجمعة، أن الاستخدامات التجارية لخدمة ستارلينك، والتي تتطلب إرسال معدات إلى إيران، لن تكون مشمولة بالترخيص العام الذي أصدرته الوزارة.

وأضاف المسؤول "سيحتاجون في هذا الأمر لمخاطبة وزارة الخزانة لتحقيق ذلك"، وفقما نقلت "رويترز".

وكان ماسك قد قال يوم الاثنين إن الشركة تريد إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة ستارلينك للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد، علما أن الشركة أتاحت الشركة نفس الخدمة للأوكرانيين في حربهم ضد روسيا.