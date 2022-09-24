العالم اليوم - بلينكن يؤكد لنظرائه العرب التزام واشنطن تجاه الحلفاء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - التقى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الجمعة، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية مصر والأردن والعراق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا إيران واليمن إضافة إلى الأمن الغذائي، حيث أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي:"قبل شهرين فقط، أوضح الرئيس في الشرق الأوسط، في جدة، أهمية الشرق الأوسط للولايات المتحدة".

وأضاف:"نحن نعمل معًا لحل التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة: من محاولة إحلال سلام دائم في اليمن، إلى التعامل مع التحديات التي تطرحها إيران، إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي بين العديد قضايا أخرى".

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بالشراكة والصداقة مع دول المنطقة.