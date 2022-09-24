العالم اليوم - صلاح يقود الفراعنة إلى أول فوز بقيادة المدرب فيتوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 سبتمبر 2022 01:21 صباحاً - قاد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منتخب بلده مصر إلى فوز كبير على النيجر 3-صفر الجمعة بملعب الإسكندرية وأمام 5 آلاف مشجع في مباراة دولية ودية، في الظهور الأول للمدرب الجديد البرتغالي روي فيتوريا.

وسجل صلاح ثنائية في الدقيقتين 43 و67 من ركلة جزاء، فيما كان مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد صاحب الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وهي المباراة الأولى للفراعنة بقيادة فيتوريا الذي تولى المسؤولية خلفا للمحلي إيهاب جلال المقال من منصبه لتراجع النتائج في التصفيات المؤهلة لنهائيات امم افريقيا ساحل العاج 2024.

ويلتقى الفراعنة مع منتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل في اللقاء الودي الدولي الثاني بملعب الإسكندرية.

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا، رغم سيطرة واستحواذ مصر بلا فاعلية على مرمى منتخب النيجر الذي تراجع لاعبوه للدفاع المتكتل اعتمادا على الهجمات المرتدة، ومن إحداها سدد فيكتور يان أديبايور من خارج المنطقة مرت أعلى عارضة مرمى الحارس محمد الشناوي (9)، وأخرى لدانيال سوسا أبعدها الشناوي إلى ركنية (18).

وانتفض لاعبو مصر بعد شعورهم بخطورة الضيوف، وسدد عمر مرموش من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (28)، ثم تمريرة عرضية من محمد حمدي تابعها صلاح برأسه علت العارضة (32).

وانتظر الفراعنة حتى الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر صلاح بعدما تلقى تمريرة عرضية من مرموش، راوغ كريم دودو وسدد بيسراه من داخل المنطقة على يسار الحارس جبريلا كاسالي دجيبو.

ووضح الفارق الفني للفراعنة مع مرور الوقت مقارنة بالضيوف، وواصلوا ضغطهم الهجومي، ولعب صلاح ركنية متقنة تابعها البديل محمد عبد المنعم برأسه أبعدها عثمان دياباتي من على خط المرمى (52).

وتلقى مصطفى محمد تمريرة من البديل إمام عاشور خلف الدفاع، فانفرد وسددها من فوق الحارس كاسالي (55) محرزا الهدف الثاني.

واندفع لاعبو النيجر إلى الهجوم ما خلف مساحات خلف دفاعهم، استغلها الفراعنة بهجمات مرتدة، ومن إحداها احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر لمسة يد من دودو، فانبرى لها صلاح على يسار كاسالي محرزا الهدف الثالث (67).