نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على سيارة اقساط من الراجحي ومميزات التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت شروط الحصول على سيارة اقساط من الراجحي ضمن إطار عروض ومعلومات التقديم على التمويل من خلال البوابة الإلكترونية للبنك أو عن طريق التطبيق الذكي فقد أدخل العديد من الخدمات الإلكترونية التي وفرت والوقت والجهد ويمكن معرفة شروط تمويل السيارات الراجحي قبل تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة للتحقق من بيانات المواطنين المتقدمين ويمكن استخدام برنامج حساب أقساط السيارات من البنك إلكترونيًا لمزيد من المعلومات والتفاصيل.

شروط الحصول على سيارة اقساط من الراجحي

استطاع البنك الراجحي أن يكون من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية بعد تطوير العديد من الحلول المالية ويمكن معرفة شروط الحصول على سيارة اقساط من الراجحي وهي كما يلي:

ضرورة الحصول على وظيفة أي أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد القطاعات المعتمدة.

السن للمواطن الحامل للجنسية السعودية لا يقل عن ثمانية عشر سنة.

الحصول على عرض سعر معتمد من خلال المعارض التابعة للبنك.

فترة سداد التمويل تصل إلى ستين شهر.

هامش الربح التنافسي يُحدد بناءً على اختيار العميل هل سيتم الحصول على التمويل بدون تحول الراتب أو مع تحويل الراتب ولمعرفة المزيد يتم اتباع خطوات كيف اخذ سيارة تقسيط من البنك الراجحي.

مميزات منتج تقسيط السيارات من الراجحي

أما عن تفاصيل منتج التمويل التأجيري للسيارات من خلال مصرف الراجحي فله العديد من المميزات من بينها:

التمويل متوافق مع الأحكام الإسلامية.

متوفر للعملاء الراغبين في الحصول على سيارة جديدة أو مستعملة.

تسهيل الشروط المطلوبة للحصول على تقسيط سيارة من الراجحي.

فترت سداد مرنة وقيمة رسوم إدارية بسيطة.

مبلغ تمويل بحد أقصى 2 مليون ريال سعودي.

وكذلك ليس من شروط شراء سيارة تويوتا بالتقسيط من الراجحي ضرورة تحويل الراتب.

طريقة التقديم على تمويل السيارات البنك الراجحي

يسأل البعض هل اقدر اطلع سيارة اقساط براتب 3000 وكيفية التسجيل وقد أكد البنك على أن الحصول على أي برنامج تمويلي يمكن أن يتم عبر التالي: