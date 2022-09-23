جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الجمعة، عن شكره وتقديره لجميع الوفود من الدول الأعضاء فى المجموعة على تكليف العراق بمنصب الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب.





وعبر حسين فى كلمة له خلال مشاركته فى الإجتماع الوزارى لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب -الذى عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك عن شكره وتقديره لجميع الوفود من الدول الأعضاء فى المجموعة على تكليف العراق بمنصب الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده، وبالتعاون مع الرئيس المشارك لمملكة إسبانيا، لتحقيق أهداف المجموعة والحفاظ على مبادئها المشتركة.

وأكد أن إختيار العراق لرئاسة مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب يعد التزاما قويا، وعلينا بذل المزيد من الجهود الدولية التى تهدف إلى التخفيف من تحديات وآفات الإرهاب، وتعزيز النهج الشامل لحماية حقوق الإنسان من خلال التعبير عن احتياجات الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

ولفت الوزير إلى أن العراق يثنى على الروح الجماعية التى أظهرتها المجموعة لتحديث قرار الجمعية العامة المرقم 73 305 بشأن تعزيز التعاون الدولى لمساعدة ضحايا الإرهاب، كما نرحب بالبيئة الإيجابية للمناقشة الجارية بشأن الخيارات المتاحة لإنشاء صندوق لدعم ضحايا الإرهاب.

واوضح أن العراق يقترح أن يولى القرار القادم اهتماما لجانب تمكين ضحايا الإرهاب ومساعدتهم على الحصول على أرضية صلبة من خلال الإحترام والأمل والفرص لتأمين حياة مزدهرة، مؤكدا تعهد العراق بالولاء للتضحيات التى قدمها ضحايا الإرهاب، مجددا على ضرورة سماع صوت الضحايا سواء على الصعيد الوطنى أو الدولى.

وفى الختام: يؤكد العراق التزامه الكامل بمكافحة الإرهاب، والالتزام بأهداف ومبادئ مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب؛ ونتطلع إلى أن يكون لها صوت مشترك قوى خلال الاستعراض الثامن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.