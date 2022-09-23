نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع epedu.gov.iq للحصول على نتائج القبول الموازى بالرقم الامتحانى كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية والتعليم العراقى للحصول على نتائج القبول الموازى بالرقم الامتحانى كل المحافظات ، نستعرض لكم الان طريقة الحصول على نتائج القبول الموازى لعام 2022 فى كل المحافظات فى العراق حيث بدء كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى البحث بكثرة حول طرق الحصول على نتائج القبول الموازى وعن كيفية الحصول عليها حيث تعد مرحلة القبول الموازى واحدة من اهم النتائج فى العراق بشكل عام اذ تساعد الطالب على الوصول الى مرحلة الجامعات فى العراق وسوف ننشر لكم كل المعلومات الخاصة بطرق الحصول على نتائج القبول الموازى فى العراق بشكل عام عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق

طرق الحصول على نتائج القبول الموازى

نتداول لكم الان طرق الحصول على نتائج القبول الموازى فى العراق بالرقم الامتحانى بنسختها الالكترونية عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ويفضل كل الطلاب والطالبات الحصول على تلك النتيجة بنسختها الالكترونية عبر الموقع ذاته ولذلك يتم البحث بكثرة حول طرق الحصول عليها على الانترنت وتلك الطريقة هى :-

• الخطوة الاولى يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

• الخطوة الثانية ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

• الخطوة الثالثة بعد ذلك تختار نتائج القبول الموازى .

• الخطوة الرابعة تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

• الخطوة الخامسة أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

• الخطوة السادسة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

• فى الخطوة الاخيرة يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب

شروط الالتحاق فى القبول الموازي 2022 بالعراق

نتحدث الان حول شروط القبول لكل الطلاب فى مرحلة القبول الموازى فى العراق وتلك الشروط هى :-