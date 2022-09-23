نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح قرضك بدون ضمانات تعجيزية تمويل بنك الراجحي العقاري المدعوم بقيمة تبدا من 50 الف وحتي 3 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الراجحي العقاري المدعوم كيفية التقديم عليه هذا ما يبحث عنه الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية من الراغبين في اقتناء تمويل عقاري لشراء منزل أو عقاري من لدي بنك الراجحي الذي يوفر العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع ظروف العملاء، حيث يعتبر مصرف الراجحي هو أحد البنوك الكبري في أراضي المملكة العربية السعودية التي تقدم قروض وتمويلات متنوعة مع تسهيلا للعملاء، وبالسطور التالية نتناول سويا مع زوار موقعنا ثقفني الكرام مزايا تمويل بنك الراجحي العقاري والاشتراطات المطلوبة الموافقة على طلب التمويل.

تمويل بنك الراجحي العقاري المدعوم

مزايا متعددة على التمويل العقاري من بنك الراجحي قد لا تجدها في بنك أخري ولعل أهمها يمنح بنك الراجحي التمويل العقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، علاوة على قيمة التمويل العقاري التي تبدأ بـ 50 ألف ريال وتصل إلى حد 3 مليون ريالا سعوديا.

اشتراطات الحصول على تمويل بنك الراجحي العقاري

وضع بنك الراجحي عدد من الشروط الميسرة التي تمكن المواطن السعودي من الحصول على تمويل عقاري مدعوم من البنك والتي تأتي على النحو التالي:

يشترط على المتقدم على القرض العقاري المدعوم من بنك الراجحي أن يكون سعودي الجنسية.

يشترك على المتقدم أن يتم تحويل الراتب الشهري الخاص به على بنك الراجحي.

يشترط أن يكون المتقدم على القرض من مستفيدي صندوق التنمية العقاري ليتمكن من الاستفادة من الدعم.

يشترط على المتقدم أن يكون عامل لاحد القطاعين الخاص او الحكومي.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للمواطن العامل بالقطاع الحكومي قيمة 5000 ريال.

بشترط أن يكون دخل العاملين بالقطاع الخاص الشهري قيمة 7500 ريال.

يشترط أن يكون عمر المتقدم على طلب التمويل العقاري لا يقل عن 21 عام ولا يتجاوز الـ 60عاما.

نبذة مختصرة عن مصرف الراجحي

بنك الراجحي تأسس في عام 1957 وقد كان أول فرع له في الرياض، وتعددت تدريجياً فروعه حتي انتشرت في كافة ارجاء المملكة ويقدم البنك القروض والتمويل ميسرة، فضلاً على فتح الحسابات والبطاقات الائتمانية وفتح الحسابات الجارية وغيرها من الخدمات التي تصب في مصلحة العملاء.

بنك الراجحي هو أحد البنوك الكبري على اراضي المملكة والتي توفر خدمات على البرامج التمويلية سواء العقارية والشخصية وكذلك تقسيط السيارات، فيتيح لك بنك الراجحي تمويل السيارات الذي يعطي للعميل حق امتلاك سيارة الأحلام، وذلك عن طريق اختيار سيارة من أحد المعارض ليقوم البنك بدوره في شرائها كاش ثم يبيعها من جديد للعميل مع اتفاقية القيمة الشهرية وفترة السداد.

عرض تأجير السيارات من لدي بنك الراجحي

بنك الراجحي يقدم لكل عملائه افضل عرض تأجير السيارات من لديه، مع مزايا متعددة قد لا تجدها في بنك أخر، واليكم أهم عروض تأجير السيارات بتحويل الراتب وبدون دفع دفعة أولى وبدون دفع اي رسوم إدارية، وتصل قيمة الدفعة الأخيرة 50% ويتم سداد على 36 شهرا للسيارات المختارة،

يمكن لكل عملاء بنك الراجحي الاستفادة بخصم كبير على السيارات الحديث. سواء بنظام الشراء الكاش او التقسيط، وذلك في إطار خصومات وتخفيضات عروض اليوم الوطني المستمرة حتي نهاية الشهر الجاري، وللاطلاع على عروض الراجخي للسيارات او لتقديم طلب، على العميل زيارة أحد فروع البنك المتوفرة في ارجاء المملكة العربية السعودية أو الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي ادناه.