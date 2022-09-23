نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيان اليوم الوطني 92 تخفيضات على المستحضرات وعروض مركز كيان الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيان اليوم الوطني 92، محبو المستحضرات والمنتوجات التي يقدمها هذا المتجر في السعودية يستعلمون حاليا عن عروض اليوم الوطني كيان 1444. وهي تقدم أفضل أنواع المنتجات للزبائن الذين يرتادونها، وبحلول هذه المناسبة يسارع الكثير من المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى البحث عن أبرز عروض كيان في اليوم الوطني السعودي، كما أنهم يتابعون بقية العروض أولا بأول وكل المستجدات بخصوصها، وهي كثيرة وفي عدة مجالات، كالمواد الغذائية والعطور والمطاعم تفتح أبوابها للجميع أيضا، بالإضافة إلى عروض الطيران لمن يرغبون في الذهاب في رحلات داخلية أو خارجية، أو عروض السيارات أو التأمين التي تقدمها مختلف الشركات، وفي هذا المقال سنتطرق إلى موضوع كيان عروض اليوم الوطني 2022، وسنذكر لكم ابرز تخفيضاتها لهذه السنة، تابعوا معنا.

عروض كيان اليوم الوطني 92

من العروض الهامة عروض كيان اليوم الوطني 92، وهي تقوم في كل سنة بتخفيض خاص على المنتجات التي تقدمها، إذ يمكنكم الحصول على ما تريدونه ضمن تخفيضات كيان في اليوم الوطني السعودي بأسعار أقل مما كانت عليه، وبتاريخ 22 من شهر سبتمبر 2022، أعلن هذا المركز عن إطلاق عدد من العروض الترويجية بهذه المناسبة لمشاركة المواطنين احتفالهم، وجاء فيها ما يلي:

قامت كيان بوضع عروض اليوم الوطني بخصم نسبة عشرة بالمئة على كل المستحضرات الخاصة بها. علما بأن هذا التخفيض لا يشمل حفاظات الأطفال والحليب. يمكنكم الحصول في كيان عروض اليوم الوطني على مجموعة أفوكادو خاصة بالبناء للشعر الجاف وهو يغذي الشعر بعمق. ويكسبه نعومة وسهولة في التصفيف، كما تم وضع مجموعة كريم 3*1 ضمن هذا العرض وفيها حمام زيت وماسك وكريم للشعر.

عروض اليوم الوطني كيان المركز الطبي بالرياض

من أهم المراكز الطبية نذكر لكم مركز كيان الطبي في الرياض الذي أعلن عن تخفيضات خاصة باليوم الوطني. وهو يقدم خدمات تجميلية وطبية متنوعة، ومن أبرز العروض التي قدمها بهذه المناسبة. نذكر لكم إمكانية كشف وتنطيف وتلميع الاسنان بسعر 91 ريال، وتطبيق الفلورايد بنفس السعر أيضا. كما قدم عرض توريد أو قص لثة الفك الواحد بقيمة 291 ريال، تركيبة الزيكرون بمبلغ قيمته 691 ريال فقط.

تم الإعلان أيضا عن عروض كافيه كيان، والذي يقدم العديد من الأصناف. للاستعلام عن العروض التي يقدمها. كل ما عليهم فعله هو الاتصال على الرقم 920011100 أو الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة به. Kayanecafe على الإنترنت، وستتمكنون من معرفة العروض الجديدة. كما أنه لديه العديد من الفروع في مختلف المدن، ويمكنكم التحقق من أقرب فرع لكم من أجل التوجه له.

بهذا نصل إلى خاتمة مقال عروض كيان اليوم الوطني 92، والذي يعتبر من المراكز الهامة التي تقدم عروضها في هذه المناسبة. أيضا في كل عام، كما تطرقنا إلى الحديث عن العروض التي يقدمها المركز الطبي في الرياض المسمى كيان.