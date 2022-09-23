نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب كل الاقسام برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 يتكاثف حولها البحث على جوجل من قبل الطلاب فى ظل بدء الاستعدادات النهائية على البدء فى الكشف عن نتائج القبول الموازي والتي ستتاح أمام الطلاب والطالبات، حيث نستعرض ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات كيفية الحصول على تلك النتائج ومعهم ضوابط القبول الموازي

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023

بدأت حدة البحث على جوجل بالتزايد تجاه التعرف على رابط نتائج القبول الموازي وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي بشكل مؤخر على قبول استمارات القبول الموازي لطلاب كل الشعب وكل الاقسام وذلك للقبول داخل جميع الجامعات العراقية مباشرة بعدما تم الاعلان بشكل مؤخر عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق الدور الاول على ان يعم البحث والترقب في الوقت الحالي حول كيفية استخراج نتائج القبول الموازي والتي بات يؤكد معالي الدكتور علي مخلف معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان يتم نشرها من خلال موقع الوزارة الرسمي لذا ننقل من خلال السطور التالية بالخطوات كيفية الحصول عليها اون لاين

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

نعمل الآن على عرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

في اول الخطوات يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة قم بتحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة:- انقر فى النهاية على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق