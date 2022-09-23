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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب كل الاقسام برقم الامتحاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 يتكاثف حولها البحث على جوجل من قبل الطلاب فى ظل بدء الاستعدادات النهائية على البدء فى الكشف عن نتائج القبول الموازي والتي ستتاح أمام الطلاب والطالبات، حيث نستعرض ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز بالخطوات كيفية الحصول على تلك النتائج ومعهم ضوابط القبول الموازي
رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023
بدأت حدة البحث على جوجل بالتزايد تجاه التعرف على رابط نتائج القبول الموازي وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي بشكل مؤخر على قبول استمارات القبول الموازي لطلاب كل الشعب وكل الاقسام وذلك للقبول داخل جميع الجامعات العراقية مباشرة بعدما تم الاعلان بشكل مؤخر عن نتائج السادس الاعدادي فى العراق الدور الاول على ان يعم البحث والترقب في الوقت الحالي حول كيفية استخراج نتائج القبول الموازي والتي بات يؤكد معالي الدكتور علي مخلف معالي وزير التربية والتعليم العراقية على ان يتم نشرها من خلال موقع الوزارة الرسمي لذا ننقل من خلال السطور التالية بالخطوات كيفية الحصول عليها اون لاين
خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي
نعمل الآن على عرض طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
- في اول الخطوات يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- فى الخطوة الثانية:- ابدء فى ادخال وتسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة قم بتحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الاخيرة:- انقر فى النهاية على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لطلاب كل الاقسام برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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