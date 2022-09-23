نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم سكني سبتمبر 2022 والشروط اللازمة للحصول عليه للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول دعم سكني سبتمبر 2022 ، تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في المملكة لمعرفة مواعيد نزول الدعم السكني المقدم من المملكة للمواطنين الاكثر حاجة وأقل دخلًا عن شهر سبتمبر 2022، فيعتبر دعم سكني من البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الاسكان بالمملكة، ويستفيد به الآلاف من المواطنين بشرط استيفاء الشروط اللازمة للحصول على الدعم، وأعلنت وزارة الاسكان أنه من المقرر أن يكون موعد الصرف لهذا الشهر يوم 25 سبتمبر علمًا بأنه تم تأجيله إلى يوم الأحد لأن السبت عطلة رسمية ضمن أيام عطلة الاحتفال باليوم الوطني الذي تقدمه المملكة إجازة رسمية للجميع لحضور الاحتفالات والعروض التي تقدمه الدولة.

موعد نزول دعم سكني سبتمبر 2022

حددت وزارة الاسكان عددًا من الشروط التي لابد من توافرها في المواطنين من أجل الحصول على الدعم، وتلك الشروط هي :

أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

ألا يكون حصل على الدعم قبل ذلك، هو أو أي شخص من عائلته.

ألا يكون الشخص المتقدم غير مالك لمنزل في آخر خمسة سنوات قبل التقديم على الدعم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عام.

أن يكون الشخص المتقدم لدعم سكني مقيم بشكل كامل داخل المملكة.

ألا يكون لدى المواطن مسكن لائق يقيم به.

خطوات التقديم على دعم سكني

يمكن للمواطنين التقديم للحصول على دعم سكني بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة سكني عبر الإنترنت.

الضغط على تسجيل الدخول.

التأكد من الشروط والضغط على أيقونة التأكيد.

الحصول على كلمة المرور وكتابة المعلومات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الدخول للحصول على الدعم.

ضرورة الإجابة على كافة الأسئلة قبل الضغط على أيقونة الاستحقاق لإرسال البيانات.

كيفية التواصل مع دعم السكني

أصبح من الممكن لكافة المواطنين المستفيدين من الدعم السكني التواصل مع البرنامج وتقديم الاعتراضات من المواطنين المسجلين في البرنامج، علمًا بأن الاتصال يكون من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت، وذلك من خلال التواصل على الرقم المجاني 199099 أو رقم البريد 68222، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة الاسكان.