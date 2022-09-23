نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وتخصصات لوظائف الجوازات السعودية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فتح باب القبول للتعيين، ولذلك كشفت الإدارة العامة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، عن طرح العدد من الوظائف على رتبة “جندي” للرجال للتوظيف في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ومن موقع ثقفنى سوف نعرض لحضراتكم الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لهذه الوظائف وماهي التخصصات المطلوبة لهذه الوظيفة .

الشروط الواجب توافرها الراغبين لـوظائف الجوازات السعودية:

حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية،أن مدة تقديم طلبات القبول خلال فترة التقديم ابتداء من يوم السبت القادم (غدا) الموافق 24 سبتمبر الجاري 2022م سوف يستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 29 سبتمبر 2022م، وعلي من يرغب التقديم يقدم طلبه عبر بوابة “أبشر للتوظيف” والشروط الواجب توافرها كالاتي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسيه والمنشأ، واستثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمة للمملكة . ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. أن يكون المتقدم حامل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، يستثني الشهادات الصادرة خارج المملكة لابد التصديق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. على المتقدم التأكد من سارية صلاحية الهوية الوطنية وقت التقديم. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. علي المتقدم أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكل الاختبارات والإجراءات التي وضعتها ل وظائف الجوازات السعودية. ألا يكون المتقدم سبق التعيين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو موظف في جهة حكومية أو أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

الوظائف المطلوبة للجوازات السعودية:

أكدت الوزارة عن التخصصات المطلوبة لـ وظائف الجوازات السعودية على رتبة جندي للرجال فقط وهي كالتالي:

شبكات الحاسب الآلي. برمجة الحاسب الآلي. الأمن السيبراني. الدعم الفني. الإمداد والتموين. الموارد البشرية. اللغة الإسبانية. اللغة الأوروبي. اللغة الإنجليزية. اللغة الصينية. اللغة اليابانية. اللغة الفرنسية. اللغة الروسية. اللغة البنغالية. علوم الحاسب. تقنية المعلومات. علم المعلومات. فني التمديدات الكهربائية. فني إلكترونيات. فني تبريد وتكييف. فني الأنظمة الهيدروليكية. فني أنظمة السلامة. فني أنظمة الحريق. فني كاميرات. القانون. الشريعة. إدارة الأعمال. الإدارة المالية. المحاسبة. الحج والعمرة. تحليل البيانات. التطوير والتنظيم الإداري. إدارة المخاطر.

وزارة الداخلية أوضحت من خلال مديرية الجوازات العامة بالمملكة العربية السعودية، وهذا بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 92 وبناءا على ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن احتفالها اليوم، حيث أن الذكرى احتفالا بتوحيد السعودية.