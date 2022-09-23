نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض برجر كنج لليوم الوطني 92 خصومات على مختلف وجبات البرجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض برجر كنج اليوم الوطني 92، يتزايد البحث في المملكة العربية السعودية عن عروض برجر كنج لليوم الوطني السعودي الثاني والتسعون حيث يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث مكثفة عن ذلك. إذ تقدم مطاعم برجر كنج BURGERKINGKSA المنتشرة في مختلف مناطق وأنحاء المملكة اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 عروض وتخفيضات على وجبات البرجر والأكلات السريعة، لذلك سنتعرف من خلال هذا المقال على أهم العروض والخصومات المقدمة في اليوم الوطني 92

عروض برجر كنج لليوم الوطني 92

يستطيع كل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية الاستفادة من عروض برجر كنج لليوم الوطني من خلال الدخول على رابط تطبيق @JahezApp وطلب الوجبات التي تحبها مع إمكانية التوصيل بسعر جد رمزي وصل حتى 9 ريال سعودي.

عروض الطازج اليوم الوطني

وجبة دجاج تندوري الطازج: 5 قطع من دجاج التندوري، وتشمل الوجبة بطاطس وصوص الطازج، بسعر 31 ريال سعودي، أما في حال إضافة بيبسي على العرض بسعر واحد وخمسون ريال سعودي.

كذلك عرض وجبة ناجتس الطازج الشهي: خمسة قطع ماجتس، بسعر 8 ريال سعودي.

أيضا وجبة دجاج رول الطازج: وجبة كاملة مع بيبسي، بسعر ثلاثة وعشرون ريال سعودي.

عرض وجبة تشكن سبرنج رول الطازج: بسعر 10 ريال سعودي.

عروض مطاعم هرفي لليوم الوطني السعودي 92

عروض اليوم الوطني ضيافات رتيل

بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي يمكنك الحصول على 1 كجم معمول حجازي،.

صينية حلا منوع بسعر 160 ريال سعودي بدلًا من 180 ريال سعودي.

بسعر 192 ريال سعودي بدلًا من 301 ريال سعودي احصل على شوكولاتة بلجيكي.

صينية برجر 24 قطعة وبسعر 150 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي.

بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 170 ريال سعودي صينية تارت 24 قطعة .

كيكة العسل + تغريسة اليوم الوطني، بسعر 168 ريال سعودي بدلًا من 194 ريال سعودي.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على اهم العروض المقدمة في اليوم الوطني السعودي من قبل مطاعم برجر كنج التي تشتهر بالأكلات السريعة والمشروبات العالمية اللذيذة، كما قدمنا لكم بعض العروض من مختلف المطاعم التي تنط داخل تراب المملكة.