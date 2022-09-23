نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2022/2023 برقم الامتحاني عبر موقع نتائج القبول الموازي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي نحن نراقب عن كثب نتائج عملية القبول الموازية لعام 2022/2023. نظرًا للمستوى العالي من الاهتمام الذي أبداه الطلاب، قمنا بتجميع نتائج العملية حتى الآن نظرًا لأن الطلاب الذين أكملوا الصف السادس مؤهلون للتقدم للقبول الموازي ، فإننا نتوقع عددًا كبيرًا من الطلبات، تخصص وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية جميع جامعاتها لاستقبال الطلاب في جميع الشعب في الفترة الحالية. سيتابع عدد كبير من الطلاب والطالبات نتائج عملية القبول الموازية.

طريقة الحصول نتائج القبول الموازي

سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية على الطلاب التحقق من نتائج القبول الموازي، عبر الإنترنت. كل ما تحتاجه هو الاسم الكامل للطالب ورقم الامتحان وتاريخ الميلاد، الآن يمكنك الوصول والاستفسار عن هذه النتائج في شكل إلكتروني وكتابة البيانات الأخرى اللازمة لإبلاغك بهذه النتائج والتي ستكون أعلن بعد الكشف عن معدلات القبول

خطوات:

دخول الطالب لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ابدأ بإدخال الرمز المرئي في الرمز المخصص له.

ابدأ بتسجيل اسمك الكامل في الشارة المخصصة لها.

ابدأ باختيار المحافظة العراقية التي تنتمي إليها

اختر القسمً

في النهاية قم بانقر فوق خانة عرض النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

شروط القبول الموازية على مستوى جميع التخصصات التي سبقت الطلاب والطالبات للقبول في المؤسسات التعليمية العراقية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو أعلى من الحد الأدنى ليتم قبوله في المجموعة الطبية.

كما هو الحال مع الجامعات والمؤسسات الأخرى في العراق ، قررت الوزارة أنه يجب أن يكون هناك على الأقل 6 درجات متوسطة للقبول.

يجب أن يكون لدى الطلاب معدل تراكمي لا يقل عن 5 درجات كحد أدنى للقبول في المناصب البحثية على مستوى جميع الجامعات العراقية.

بالإضافة إلى شرط حصول الطلاب على 4 نقاط إجمالية ومتوسطة من الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة.

كانت بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية تفعيل استمارات القبول لطلبة الفروع التطبيقية والأدبية والبيولوجية، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الفصل الدراسي الإعدادي السادس. بدأ التوتر والقلق بالتصاعد.