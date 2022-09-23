فنلندا تحظر دخول السائحين الروس بتأشيرات شنجن

جدة - نرمين السيد - وقال هافيستو، فى تصريحات أوردتها صحيفة هلسنكى تايمز الفنلندية، إنه سيتم منع جميع الروس الذين يعبرون الحدود من أجل السياحة من دخول البلاد، وينطبق هذا أيضًا على أولئك الذين يسافرون بتأشيرات شنجن التى أصدرتها فنلندا مسبقًا، والذين يسافرون بتأشيرات شنجن لدول أخرى.
كما أوضح أن هذا الحظر لن يُطبق على الروس الذى يدخلون البلاد من أجل العمل أو الدراسة أو زيارة الأقارب، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن امتلاك العقارات فى فنلندا لن يكون (ثغرة) لتجاوز الحظر.
وأضاف أن تفاصيل القرار النهائى لا تزال قيد المناقشة، مُشيرًا إلى احتمالية أن يدخل القرار حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
وقال هافيستو، تعليقًا على قرار التعبئة الجزئية المعلنة فى روسيا، إنه لا يعتقد أن تجنب الخدمة العسكرية سببًا كافيًا لطلب اللجوء فى بلاده، موضحًا: لا أعتقد أن رفض أداء الخدمة العسكرية بعد الاستدعاء سبب كاف لطلب اللجوء فى فنلندا.
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