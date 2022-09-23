نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة مصر أم الدنيا، مهم لكل عشاق المسلسلات، حيث من اختصاصها بث المسلسلات المترجمة و المدبلجة باللغة العربية، لذلك يحرص الجميع على ضبط إشارتها بشكل مثالي وذلك بعد أن نوهت الإدارة بالتحديث وتعرض الكثير من المسلسلات الدرامية والتاريخية سواء كانت عربية أو غربية ستعرض المسلسلات الدينية و تهتم بالمسلسلات التاريخية بشكل عام وتنشر العديد منها مثل قيامة عثمان، أرطغرل وغيرهم من المسلسلات.
ضبط تردد قناة مصر أم الدنيا
القناة يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات لذلك تجد من وقت للآخر يتم تغيير التردد ليتم بث القناة عبر إشارة جيدة بسبب الإمكانيات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في جودة الصوت والصورة ونقاء الألوان لذلك قمنا لكم بتوضيح التردد الخاص بها وعليك اتباع الخطوات التالية لضبط التردد بشكل مثالي:
- الذهاب إلى إعدادات جهاز التحكم عبر الضغط على menu.
- ثم الذهاب إلى قسم التركيب Installation.
- تجد قائمة نختار منها التثبيت اليدوي Manual installation.
- نضع تردد قناة، الاستقطاب، معدل الترميز.
- ثم نضغط على موافق لبدء البحث.
- بعد ذلك قم بالضغط على حفظ Save لحفظ القنوات الجديدة.
تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات
|التردد
|12562
|الاستقطاب
|رأسي
|معامل تصحيح الأخطاء
|6/5
|معدل الترميز
|27500
|جودة القناة
|SD
مسلسلات التي تعرض على القناة
كما ذكرنا القناة تعرض الكثير من المسلسلات سواء كانت تاريخية أو درامية أو رومانسية مع عرضها للمسلسلات المدبلجة وهذا ما جعل الكثير مهتم بالقناة نظراً لجودة القناة وعرضها الكثير والكثير ولكن يجب مراعاة عدم مشاهدة المسلسلات و تلهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا تجعلها تنسيك موعد صلاتك في وقتها:
- مسلسل قيامة ارطغرل.
- مسلسل المؤسس عثمان.
- مسلسل الذئب الوحيد.
- مسلسل الملحمة.
- مسلسل نهضة السلاجقة.
- مسلسل ألب أرسلان.
- مسلسل 3 قروش.
تردد قناة قرآن الكريم على النايل سات
دعونا نمتع أنفسنا بذكر الله الحكيم وآياته ونجعل بيتنا ملئ بآيات الذكر الحكيم فلا تنسى بضبط تردد قناة القرآن على جهازك:
|اسم القناة على الرسيفر
|Misr Quran Kareem
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد والاستقطاب
|
10853 H
|ترميز القناة
|27500
|معامل التصحيح
|5/6
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.