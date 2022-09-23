نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مصر أم الدنيا، مهم لكل عشاق المسلسلات، حيث من اختصاصها بث المسلسلات المترجمة و المدبلجة باللغة العربية، لذلك يحرص الجميع على ضبط إشارتها بشكل مثالي وذلك بعد أن نوهت الإدارة بالتحديث وتعرض الكثير من المسلسلات الدرامية والتاريخية سواء كانت عربية أو غربية ستعرض المسلسلات الدينية و تهتم بالمسلسلات التاريخية بشكل عام وتنشر العديد منها مثل قيامة عثمان، أرطغرل وغيرهم من المسلسلات.

ضبط تردد قناة مصر أم الدنيا

القناة يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات لذلك تجد من وقت للآخر يتم تغيير التردد ليتم بث القناة عبر إشارة جيدة بسبب الإمكانيات واستخدام أحدث التقنيات الحديثة في جودة الصوت والصورة ونقاء الألوان لذلك قمنا لكم بتوضيح التردد الخاص بها وعليك اتباع الخطوات التالية لضبط التردد بشكل مثالي:

الذهاب إلى إعدادات جهاز التحكم عبر الضغط على menu.

ثم الذهاب إلى قسم التركيب Installation.

تجد قائمة نختار منها التثبيت اليدوي Manual installation.

نضع تردد قناة، الاستقطاب، معدل الترميز.

ثم نضغط على موافق لبدء البحث.

بعد ذلك قم بالضغط على حفظ Save لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة مصر أم الدنيا على النايل سات

التردد 12562 الاستقطاب رأسي معامل تصحيح الأخطاء 6/5 معدل الترميز 27500 جودة القناة SD

مسلسلات التي تعرض على القناة

كما ذكرنا القناة تعرض الكثير من المسلسلات سواء كانت تاريخية أو درامية أو رومانسية مع عرضها للمسلسلات المدبلجة وهذا ما جعل الكثير مهتم بالقناة نظراً لجودة القناة وعرضها الكثير والكثير ولكن يجب مراعاة عدم مشاهدة المسلسلات و تلهينا عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا تجعلها تنسيك موعد صلاتك في وقتها:

مسلسل قيامة ارطغرل. مسلسل المؤسس عثمان. مسلسل الذئب الوحيد. مسلسل الملحمة. مسلسل نهضة السلاجقة. مسلسل ألب أرسلان. مسلسل 3 قروش.

تردد قناة قرآن الكريم على النايل سات

دعونا نمتع أنفسنا بذكر الله الحكيم وآياته ونجعل بيتنا ملئ بآيات الذكر الحكيم فلا تنسى بضبط تردد قناة القرآن على جهازك: