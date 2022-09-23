العالم اليوم - بالفيديو.. شاب يضرم النار في نفسه خلال مباراة تنس كبرى

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شاب يضرم النار في نفسه خلال مباراة تنس كبرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - أحدث ناشط بيئي، حالة من الفوضى، يوم الجمعة، في مباراة تنس بالعاصمة البريطانية لندن، عندما اقتحم الملعب وقد أضرم النار في نفسه، مما أدى إلى توقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييغو شوارتزمان في كأس ليفر للتنس لفترة وجيزة.

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من ملعب "أو 2"، قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المحتج عضو في مجموعة "أوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة" التي تقول إن انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية.

وواصل تيتيباس المباراة ليفوز 6-2 و6-1 ويمنح فريق أوروبا التقدم 2-صفر أمام فريق بقية العالم، بعدما تغلب كاسبر رود في وقت سابق على جاك سوك بـ 6-4 و5-7 و10-7.

ومن المقرر أن يصل السويسري روجر فيدرر إلى الملعب في وقت لاحق، من يوم الجمعة لخوض المباراة الأخيرة في مسيرته.

ويرتقب أن يشارك اللاعب البالغمن العمر 41 عاما غريمه الكبير رافائيل نادال في مواجهة الزوجي الأمريكي سوك وفرانسيس تيافو.