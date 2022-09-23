نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مسؤول عسكري إسرائيلي عن "حزب الله": "نعملُ لإبعاده عن سوريا" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 سبتمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- نقلت قناة "الجزيرة" عن قائد فرقة الجولان في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش يعمل "على إبعاد حزب الله وإيران عن جنوبي سوريا".

وكانت صحيفة "معاريف" قد نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن "استخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة له بالمفاوضات مع لبنان".

وأكد أن عملية الاستخراج ستبدأ "عندما يكون ذلك ممكنا".

وتابع قائلأً: "يمكن ويجب الوصول إلى اتفاق على الحدود البحرية مع لبنان".

الجيش الإسرائيلي يعتقل مواطنا سوريا من ريف درعا

قال مراسل إذاعة "شام اف أم" السورية إن قوة إسرائيلية اعتقلت مواطنا سوريا بعد إطلاق النار عليه مع مجموعة من الأشخاص أثناء جمع الحطب غرب درعا.

وقالت الإذاعة إن الحادثة وقعت في وادي الرقاد قرب قرية جملة على شريط فض الاشتباك أقصى ريف درعا الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قوات تابعة له عبرت الحدود إلى سوريا اليوم الاثنين، وأطلقت النار على 4 أشخاص زعمت أنهم "ألقوا مقذوفات على السياج الحدودي".

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن "جنود استطلاع رصدوا أربعة مشتبه بهم قرب خسفين في هضبة الجولان، من دون أن يقدم أي معلومات عن طبيعة المقذوفات.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه "تم إرسال جنود (الجيش الإسرائيلي) إلى الموقع حيث عبروا الحدود ونفذوا عملية، عبر إطلاق النار على ساقي أحد المشتبه بهم".

وأفاد الجيش بأنه "تم إجلاء المشتبه به" المصاب الذي لم تتضح مدى خطورة حالته فورا "بواسطة مروحية إلى مستشفى" إسرائيلية، من دون أن يأتي على ذكر مصير الثلاثة الباقين.

المصدر: إذاعة شام أف أم+ "أ ف ب"