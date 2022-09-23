نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر molsa gov Iraq قائمة أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة 2022 للحصول على راتب من موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة 2022 يبحث الأشخاص العاطلين عن العمل في العراق عن الأسماء المقبولين بالوجبة الثامنة لهذا العام 2022م، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن قائمة أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة بكل المحافظات العراقية يوم 21 من شهر سبتمبر الحالي، لذا يتمكن كل المتقدمين من الكشف عن أسمائهم والاطلاع إذا تم قبولهم أم لا، وسنوضح فيما يلي طريقة الاستعلام عن قائمة أسماء العاطلين عن العمل المشمولين بالرواتب.

قائمة أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة 2022

بينت الوزارة خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك الرابط الخاص بالاستعلام عن أسماء الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الثامنة طبقًا للمحافظة، حيث جاء هذا بناًء على رغبة العديد من المتابعين والمواطنين بكل مناطق العراق، أسماء العاطلين عن العمل 2022.

وبنفس السياق أجرت الدكتورة سناء الموسوي وهي رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل زيارة القسم الخاص بالرعاية الاجتماعية بالرصافة خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك حتى تتمكن من الاطلاع على طريقة استقبال الأفراد المشمولين في الوجبة الثامنة.

طريقة الاستعلام عن أسماء العاطلين عن العمل الوجبة الثامنة

يتمكن المواطنين العاطلين عن العمل بالاستعلام عن أسماء المقبولين بالوجبة الثامنة ، وذلك عبر اتباع التعليمات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة الاستعلام عن أسماء العاطلين عن العمل المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

دون رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ستظهر قائمة أمامك توضح إذا كنت مستحق أم لا.

طريقة مراجعة المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية

تظهر جميع الأسماء المقبولين برواتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة بجميع المحافظات العراقية ابتداًء من يوم 21 سبتمبر الحالي، قراءة التعليمات المرسلة برسالة نصية للمواطنين، لا تتم عملية المراجعة إلا عقب معرفة وقت المراجعة وتاريخها.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أكدت خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك على كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات وتلقى رسالة نصية على جوالك بها التاريخ الخاص بالمراجعة حتى يتم الحصول على البطاقة الذكية.