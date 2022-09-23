نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [اخبار سارة] اسماء الرعاية الاجتماعية بابل 2022 “باسم المتقدم والأم” molsa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اسماء الرعاية الاجتماعية بابل 2022، حيث يبحث المئات من الأشخاص في جميع أنحاء جمهورية العراق العربية عن آخر الأخبار فيما يخص المشمولين في الوجبة الثامنة بالرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها منذ يومين، وسنتستعرض معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال طريقة الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية والحصول على كشف النتيجة في ثوانٍ، وهذا لمعرفة أسماء العاطلين عن العمل المشمولين بواتب الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للأسر والأفراد تحت الفقر في كافة أنحاء العراق، فتابعوا ثقفني.

محرك بحث اسماء الوجبه الثامنه

وتم بالفعل الإعلان عن دفعة جديدة من أسماء الفائزين بالوجبة الثامنة الذين قاموا بالتسجيل في استمارة البيان السنوي التي قامت الوزارة بفتح باب التقديم عليها منذ أكثر من شهر، والتي يستمر التسجيل عليها حتى 22 نوفمبر نهاية العام 2022، وتهدف الوزارة إلى شمول مليون ونصف أسرة في الرعايه الاجتماعيه.

حيث تم نشر جميع محافظات العراق في الصفحة الإلكترونية للوجبة الثامنة في البوابة الإلكترونية لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وسيمكننا أن نتابع معكم في التعليقات نتائج محافظات (بغداد، صلاح الدين، كركوك، ديالي، الأنبار، ذي قار، ميسان، واسط، الكرخ، البصرة النجف الاشرف، المثنى، كربلاء، السليمانية)، حيث يمكنكم ترك اسمكم مع اسم المحافظة، وسنخبركم بالنتيجة وخلال دقائق.

اجابة اهم الاسئلة عن رواتب الرعاية الاجتماعية

وبالطبع يتزامن مع إعلان النتائج العديد من الأسئلة بخصوص الأيام القادمة، وماذا سيتم في تسجيل الوجبة الأخيرة في كافة المحافظات، وهل يوجد فرصة للمتقدمين الذين لم قبولهم في الاستفادة برواتب الرعاية الثانيه، فتابعوا معنا:

متى تصل الرسالة وأنا مقبول؟، والاجابة هي عليك الانتظار الخاص بالرسالة قبل التوجه إلى دائرة الحماية الاجتماعية في محافظتك، وتصل لك في يومين إلى أسبوع على الأكثر.

كم الرسوم المطلوبة مني حتى احصل على راتب وجبة الحماية الاجتماعية، والرسوم هي عشرة آلاف دينار فقط، وهي قيمة البطاقة الكي كارد، ولا رسوم غيرها.

زارني الباحث الاجتماعي ولكن لم أجد اسمي في الكشف، تنتظر كشوف الأسر فوق خط الفقر، واذا وجدتها تقوم بتقديم الاعتراض، وسنتابعها معكم فوق نشرها في موقع ثقفني حصريا.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية بابل 2022

وفي حالة اذا كنتم تريدون معرفة وجود اسمكم أم لا في إعانة الوزارة في محافظة بابل العراقية، حيث تم إعلان 321 ألف أسرة من الجدد في الكشوف الجديدة، والتي كان منها محافظة بابل بنسبة ليست قليلة، ويمكنكم الوصول إلى الكشف وفتحه كما يلي:

اذهب إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية عبر الرابط الرسمي التالي molsa.gov.iq .

. انزل إلى الأخبار المتحركة، واضغط على زر اليسار حتى تجد اسماء الوجبة الثامنة 2022.

انقر على أيقونة التفاصيل.

بعدها قم بعمل الضغط على اسم محافظة بابل.

سيتم عمل تحميل كشف خاص بك.

افتح الكشف.

ثم اكتب اسمك الثلاثي في خانة البحث.

اذا لم تظهر لك نتيجة اكتب اسم الوالدة.

متى يتم فتح تقديم الاعتراض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

وقد كشفت الوزارة في المؤتمر الذي أطلقت فيه الكشوف وكذلك قائمة المقبولين على لسان السيد وزير العمل سالار عبد الستار، أنه سيتم فتح باب الاعتراضات والطعن في الفترة القادمة، وكما ذكرنا لكم فسيتم:

سيتم فتح باب الاعتراض بعد الإعلان عن كشوف اسماء الأسر فوق خط الفقر، وهذا في الأيام المقبلة.

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