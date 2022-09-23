نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف Vivo iQOO 10 Pro للفئة المتوسطة بأعلي الإمكانيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحرص شركة فيفو على أن تكون هواتفها متميزة من حيث الألوان وأيضا من حيث المزايا التي يتمتع بها الجهاز وعلى الرغم من كونها شركة صينية إلا أنها استطاعت أن تثبت جدارتها بسبب أنها تحرص بشكل كبير على أن تكون هواتفها متطورة وذات مميزات عددية في كل سلسلة تقوم بإطلاقها وذلك ما يمكن ملاحظته بصورة قوية في هاتف Vivo iQOO 10 Pro. مواصفات Vivo iQOO 10 Pro وزن الجهاز ٢١٥ جرام والأبعاد ١٦٤.٩×٧٥.٥×٩.٥ مليمتر.

الشاشة أموليد بقياس ٦.٧٨ بوصة، معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز، دقة الشاشة ١٤٤٠×٣٢٠٠ بكسل، أما معدل سطوع الشاشة ١٥٠٠ شمعة.

معالج كوالكوم سناب دراغون ثماني النواة، ونظام تشغيل الهاتف أند رويد ١٢.

شريحتين اتصالات من نوع نانو سيم والاثنين في وضع الاستعداد كما أنه يدعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال.

الكاميرا الخلفية ثلاثية ومتميز بأنها بدقات وفتحات عدسة مختلفة فضلا على أنها مدعمة بفلاش من نوع ليد مزدوج.

الكاميرا الأمامية واحدة تأتي بدقة ١٦ ميجا بكسل فضلا على فتحة عدسة ٢.٥.

يدعم الجهاز وجود مكبر صوت من نوع ستريو وأيضا آخر عازل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف.

يوجد إصدارات مختلفة من هذا الجهاز فيما يتعلق بالذاكرة الصلبة والعشوائية حيث يوجد من حيث الذاكرة الصلبة ٢٥٦ / ٥١٢ جيجا بايت ومن حيث الذاكرة العشوائية ٨ / ١٢ جيجا بايت رام.

سعة البطارية كبيرة تصل إلى ٤٧٠٠ ملي أمبير من نوع بوليمر ليثيوم غير قابلة للإزالة.

الجهاز يدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن الهاتف من صفر إلى ١٠٠% خلال ١٠ دقائق فقط نظرا لأن ميزة الشحن السريع تصل إلى ٢٠٠ وات وأيضا يدعم الشحن اللاسلكي بقوة ٥٠ وات. سعر موبايل Vivo iQOO 10 Pro تتفاوت أسعار الهاتف من بلد لأخري ولكن يبقي عالمياً سعره بالدولار الأمريكي ٧٢٠ دولار أمريكي.

يبلغ سعره في جمهورية مصر العربية ما بين ١٢ ألف جنية مصري إلى ١٤ ألف جنيه مصري على حسب سعة الذاكرة.

سعره في المملكة العربية السعودية ٢٧٨٠ ريال سعودي.

يبلغ سعره في العراق ١٠٨٠١٦٥دينار عراقي.

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