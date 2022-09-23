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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحصول على نتائج القبول الموازي الان نستعرضه ونوافيكم به حيث يرغب عشرات من الطلاب ومعهم اولياء امورهم على التعرف على نتائج القبول الموازي التي تعد البوابة الاولي التي من خلالها سيتم قبول الطلاب داخل شتى الجامعات العراقية الموجودة على مستوى كافة المدن العراقية، حيث ستستعرض و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2023
نبدأ الان على استعراض نتائج القبول الموازي والتي بإمكانكم اجراء الاستعلام عليها وذلك بالاسم الرباعي ورقمك الامتحاني، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على اعتماد ظهور نتائج القبول الموازي التي سيكون إمكانية الاستعلام عليها اون لاين فى جميع المحافظات العراقية بعدما تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال مراجعة طلبات الطلاب فى القبول الموازي على ان نوافيكم على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023
نوافيكم الان نستعرض مع حضراتكم بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023 على شكل خطوات جاءت على الشكل التالي:-
- في بداية الامر وفي أولى الخطوات يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- في الخطوة الثانية:- ابدأ في اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- فى الخطوة الثالثة:- ابدأ في تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الخانة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تحديد الشعبة في الخانة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الاخيرة:- انقر على ايقونة استعلام حتي تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر epedu.gov.iq الان الحصول على نتائج القبول الموازي 2022/2023 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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