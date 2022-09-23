تايوان تكثف وتيرة التدريبات العسكرية فى الجزر البحرية

جدة - نرمين السيد - قررت تايوان إجراء تدريبات بالذخيرة الحية بانتظام فى مقاطعة بينجو وسط مضيق تايوان مرة كل شهر، بينما سيتم تنظيم تدريبات مماثلة فى جزيرتى كينمن وماتسو القريبتين من الصين كل شهرين.





وذكرت صحيفة تايوان نيوز المحلية، أن القرار جاء فى أعقاب قيام الصين بمناورات عسكرية ضخمة ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان فى 2 و 3 أغسطس، وبعد هذا الوقت كانت هناك غارات مستمرة من الطائرات الحربية الصينية فى منطقة تحديد الدفاع الجوى للبلاد وعبر الخط المتوسط ​​لمضيق تايوان.

ووفقًا للتقارير الواردة، فإن الغرض من التدريبات المتكررة فى الجزر هو تعريف الجنود باستخدام الأسلحة وتكتيكات الانتشار السريع فى الوقت الذى كثف فيه الجيش أيضًا إنتاج الذخيرة ووسع مخزوناته.

وجرت آخر جولة من التدريبات بالذخيرة الحية فى بينجو، يوم أمس الخميس، واشتملت على إطلاق دبابات M60A3 من الشاطئ.

ونظرًا لأن الدبابات قديمة، فقد وضعت وزارة الدفاع التايوانية، ميزانية قدرها 7.24 مليار دولار تايوانى 228.71 مليون دولار لاستبدال محركاتها بحلول نهاية عام 2028 من أجل جعلها مناسبة للمشاركة فى الحرب الحديثة.