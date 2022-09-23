الكرملين ينفى استدعاء 1.2 مليون شخص للتعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، التقارير التى زعمت خطط السلطات الروسية لاستدعاء 1.2 مليون شخص خلال حملة التعبئة الجزئية التى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وأشار بيسكوف فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن كل ما نُشر بشأن استدعاء 1.2 مليون شخص للانضمام لحملة التعبئة الجزئية غير صحيح تمامًا، نافيًا التقارير القائلة إن الفقرة السابعة من المرسوم الرئاسى للتعبئة أشارت إلى إمكانية استدعاء نحو مليون شخص ووصفها "بالأخبار الكاذبة".

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أول أمس الأربعاء، التعبئة الجزئية، واصفًا القرار بالضرورى لحماية الشعب من الحرب التى يشنها "الغرب بشكل جماعى".

وأكد بوتين أن القرار يستهدف جنود الاحتياط ومن التحقوا فى السابق بالجيش الروسى ومن يمتلكون خبرة عسكرية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن هناك خططًا لاستدعاء 300 ألف جندى من قوات الاحتياط الذين خدموا سابقًا فى الجيش بموجب إعلان التعبئة الجديد.