مسؤول أمريكى: بلينكن طلب من الصين المحافظة على الاستقرار فى مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤول حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن شدد خلال لقائه نظيره الصينى على وجوب الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.

وأوضح المسؤول أن بلينكن شدد على أن الولايات المتحدة والصين ملزمتان بالتصدى لتبعات الغزو الروسى لأوكرانيا وردع أى أعمال استفزازية أخرى.