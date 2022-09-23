مصرع 10 أشخاص بإطلاق نار بالمكسيك

مصرع 10 أشخاص بإطلاق نار بالمكسيكقتل عشرة أشخاص، برصاص مسلّحين أطلقوا النار عليهم داخل صالة للبلياردو في غواناخواتو، الولاية الواقعة في وسط المكسيك والتي تشهد أعلى مستوى من أعمال العنف.

وقالت النيابة العامة في الولاية:" إنّ المجزرة وقعت في مقاطعة تاريمورو، مشيرة إلى أنّ تسعة من القتلى عُثر عليهم جثثاً هامدة داخل الصالة، في حين أصيب العاشر بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة".

وندّد دييغو سينهو رودريغيز حاكم غواناخواتو في تغريدة على تويتر، بـ"الهجوم الجبان"، واعداً بإعادة فرض النظام في الولاية.

وتعد ولاية غواناخواتو، هي الولاية الصناعية المزدهرة، وأصبحت الأكثر عنفاً في المكسيك بسبب الصراع الدائر فيها بين عصابتي "سانتا روزا دي ليما" و"خاليسكو نويفا جينيراسيون" اللتين تنشطان خصوصاً في مجالي تهريب المخدّرات وسرقة الوقود.