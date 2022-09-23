نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد الابراص من المنزل بكل سهولة بوصفة سحرية لن يعود مجددا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل من يعاني من تواجد الابراص في المنزل وخاصا في فصل الصيف الذي تنتشر من خلاله الحشرات التي تعيش في درجات الحرارة المرتفعة، والابراص من أكثر الحشرات المزعجة والتي تسبب الكثير من الأمراض خاصا إذا استمر تواجدها لفترة طويلة داخل المنزل، لذلك جئنا اليكم ببعض الوصفات التي لها فاعلية في التخلص من البرص بشكل نهائي، وعدم رجوعه إلى المنزل مرة أخرى.

أفضل الطرق للتخلص من الابراص في المنزل

أفضل ما يمكن استخدامه في هذه الحالة هي المواد الطبيعية والتي تساعد في طرد الابراص من المنزل ولا تسبب أي أضرار وذلك لأنها خالية من أي مواد كيميائية ضارة، وأفضل الطرق هي كالاتي:

استخدام النعناع أو الريحان

أوراق النعناع والريحان يتميز كلًا منهم برائحته النفاذة، والتي يكون لها دور فعال في هروب البرص من المكان والكثير من الحشرات الأخرى بمجرد استنشاق رائحتهم، لذلك يفضل اما وضع بعض الأوراق من إحداهما في الأركان أو زراعتها في النوافذ.

استخدام الشيح

من أكثر الأعشاب التي يكره تواجدها البرص ويفر من رائحته هاربًا، ولا يعود إلى المكان مرة اخرى، لذلك يفضل وضع كمية بسيطة من الشيح في قطعة من القماش ووضعها في احدى الاركان القريبة من تواجدهم.

التوابل المختلفة

رائحة بعض التوابل قد تثير حاسة الشم لدى البرص، وهي ماقد تدفعه إلى ترك المكان في الحال، لذلك يمكن وضع كمية مناسبة من الشطة أو الفلفل الأسود والقرفة، وسوف تكون سبب في التخلص من البرص.

أهم النصائح لعدم دخول البرص المنزل مرة أخرى

هناك بعض النصائح التي لابد أن تتبع حتى لا يمكن أن يدخل البرص المنزل مرة أخرى وهي كالاتي: