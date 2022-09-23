مزاج العالم فى خطر.. احتياطيات البن تنخفض والأزمة تتفاقم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تأثر إنتاج البن بأزمة التغيرات المناخية هذا العام، وعلى نحو غير مسبوق، إضافة إلى سلسلة من الأزمات مثل الآفات والمديونية وقلة التمويل، ما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار القهوة حول العالم، وحتى داخل السوق المحلى فى البرازيل، التى تعد أكبر منتج للبن فى العالم.





ووفقًا للتقارير، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لقهوة "أرابيكا" فى نيويورك بنسبة 11%، وارتفع سعر توصيل كيس القهوة إلى المنطقة الاستهلاكية فى ساو باولو بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضى، ما أثر بشدة على أسعار المستهلكين وجعل ملايين الوظائف عرضة للخطر. وتأثر مخزون البن فى الدول الأساسية المنتجة والمصدرة له، ففى البرازيل انخفضت مخزونات البن إلى مستوى انخفاض قياسى، حيث صدرت البرازيل 11 مليون كيس فى الربع الأول من 2021، وتوقع رئيس المجلس الوطنى البرازيلى انخفاض هذا المخزون إلى 7 ملايين كيس فقط العام الجارى، فى حين يرى المحللون أن المستوى الأكثر اعتدالاً من 9 : 12 كيس زنة 60 كجم. كما انخفضت صادرات البن من هندوراس بنسبة 3.3% بسبب تأثير الطقس، وانخفضت مبيعات البن فى البلاد إلى نحو 17.5%، بواقع 856.6 مليون دولار. وتراجع إنتاج البن فى كولومبيا بمعدل 10%، متأثرًا باستمرار هطول الأمطار، وعدم وجود الطقس الملائم لاكتمال نمو ثمار البن، وبلغ إجمالى محصول الحبوب فى يونيو 951 ألف كيس «وزن 60 كجم». ومن المرتقب أن تنعقد "قمة استدامة القهوة" فى نوفمبر المقبل، بحضور 9 دول من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، وهى الدول التى تنتج 20% من إنتاج العالم من البن،ويبلغ 24 مليون كيس.

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