فنلندا: تضاعف عدد الروس الوافدين إلى البلاد بعد إعلان التعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - قال السلطات الفنلندية إن 6 آلاف و470 روسيًا وصلوا، أمس الخميس، إلى فنلندا بطول الحدود البرية، حيث تضاعف العدد بالمقارنة بـ 3 آلاف و100 آخرين دخلوا البلاد فى بداية الأسبوع.





وأضاف متحدث باسم حرس الحدود الفنلندى حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن التدفق المتزايد للروس إلى بلاده حدث منذ إعلان روسيا التعبئة الجزئية. كانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، قد صرحت أمس بأنه يتعين وقف دخول الروس إلى البلاد بما فى ذلك العبور عبر فنلندا، موضحة أنه ينبغى إعادة تقييم الخطورة الأمنية التى يشكلها المسافرون الروس.

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