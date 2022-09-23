جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن ناوسودا قوله فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى بعد الاجتماع وجهات نظرنا تجاه أوكرانيا متطابقة، من الضرورى أن نفعل كل شيء لضمان فوزها فى هذه الحرب مع روسيا.
وقال أيضا إنه شكر الرئيس بايدن على السياسة الصارمة والقوية للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتدخل الروسى فى أوكرانيا.
وأضاف لقد دعوت إلى المضى قدما فى هذه السياسة، على وجه الخصوص الآن، عندما اتخذت روسيا خطوة يائسة وأعلنت التعبئة الجزئية لكن شدد الرئيس بايدن أن أمن ليتوانيا ضرورى أيضا بالنسبة لنا.
وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية فى البلاد أمس الأول الأربعاء، وردا على ذلك رفعت ليتوانيا مستوى التأهب لقوة الرد السريع وستعقد اجتماعا لمجلس دفاع الدولة الأسبوع المقبل.
يأتى هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الليتوانى يناقش مع نظيره الأمريكى الوضع فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.