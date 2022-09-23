نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مطاعم السعودية اليوم الوطني 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مطاعم السعودية اليوم الوطني 92 ، احتفلاً بحلول اليوم الوطني الثاني والتسعون للملكة العربية السعودية ، شاركت الكثير من سلاسل المطاعم في أنحاء المملكة السعوديين فرحتهم باحتفالات اليوم الوطني ، مما يدل علي وحدة الشعب والشركاء والتلاحم الوطني ، وفي مظهر من مظاهر الاحتفال يخرج السعوديون للشوراع للمشاركة في مسيرات فلكلورية احتفالية في كافة المدن والمحافظات ، أيضاً يتم رفع الأعلام الخضراء في الطرق الرئيسية وفوق صواري الأعلام علي أسطح البيوت والمباني والمنشاءت العامة والخاصة ، ابتهاجاً بإثنين وتعسون عاماً من الوحدة الوطنية والرخاء ، وفي ظل حكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، ومن سبقوهم من آل سعود حفظهم الله ، رأت المملكة طفرات ونقلات نوعية ساهمت في تكوين شخصية سعوديه وهوية عالمية ، جعلت من المملكة أكثر قوة مع تاريخ يرتكز علي عراقة وأصالة متفردة ، تكلل باحتفالات اليوم الوطني وعروضه.

عروض مطاعم السعودية اليوم الوطني 92

اليوم الوطني السعودية احتفالية خاصة بالشعب السعودي توافق تاريخ الـ 23 من سبتمبر من كل عام.

يشارك الشعب قطاعيه الخاص والعام في احتفالات مهيبة وتلاحم قومي.

تقدم الشركات عروض وتخفضيات كبيرة علي السلع والمنتجات.

أيضاً يحصل العاملين بالقطاعين الخاص والعام علي اجازة رسمية مدفوعة الأجر.

تنضم المطاعم لمهرجان الاحتفالات بعروض ترويجية علي الوجبات وهو مسار حديث الفقرات التالية.

تخفضيات النضاج في اليوم الوطني 92 للملكة

مطعم الناضج هو أحد أكبر وأشهر مطعام السعودية.

أيضاً يرتبط اسمه بالمملكة أينما ذهبت حول العالم.

يقدم الناضج عرض اليوم الوطني لزبائنه بتخفيض كبير علي وجبة الـ 124.75 ريال لتصبح بـ 92 ريال تينما باليوم الوطني الثاني والتسعون.

مطعم صب واي عروض مطاعم السعودية

مطعم صب واي أحد المطاعم الحديثة والتي اثبتت حضورها بقوة في مجال المطاعم بالمملكة.

ثم تبوأ مكانه خاصة لدي عملاؤه من خلال التميز في الجودة والسرعة.

أيضاً يشارك في احتفالات المملكة لليوم الوطني 92 بعرض الشورما وجبة الأثنين وتسعون ريال.

مطعم أصل البرجر 92

أصل البرجر أحد المطعام المتخصصة في الفاست فوود.

بالاضافة لذلك ، يعتبر البرجر أحد أشهر الوجبات السريعة علي مستوي العالم.

أيضاً يلقي البرجر جماهيرية كبيرة بين جموع الشعب السعودي ، ويقدمه المطعم في عرض خاص بمنسبة اليوم الوطني للملكة.

ثم نتعرف علي العرض ، وهو عبارة عن خصم 50% علي الطلبات من الفروع أو عبر تطبيق أصل البرجر.

هوية اليوم الوطني السعودي هيئة الترفيه

في بيان لها أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن إطلاق هوية اليوم الوطني عبر هيئة الترفيه السعودية تزامناً مع الأحتفال باليوم الوطني 92 :

أطلق معالي تركي آل الشيخ رئيس هية الترفيه بالمملكة هوية اليوم الوطني.

تكوّنت الهوية من شعارين مدمجين ، أحدهما لفظي والآخر فنيّ يستلهمان في مجموعهما طموح أبناء المملكة وانتماءهم ووحدتهم.

ثم جاء الشعار اللفظي من عبارة هي لنا دار.

أيضاً صمم الشعار من خريطة البلاد ، مع عبارة “هي لنا دار” بخط الثلث المرسوم على العلم السعودي.

تعكس الهوية دور اليوم الوطني في غرس القيم الحضارية السعودية في نفوس الأجيال، والاحتفاء بمشاريع الرؤية الحكيمة 2030.

مطاعم فطيرة الفلافل

يقدم مطعم فطيرة الفلافل عرضه الخاص لليوم الوطني الـ 92 :

كشري ستيشن عروض مطاعم السعودية اليوم الوطني 92

القرية النجدية – Najd Village

أيضاً تشارك القرية النجدية في احتفالات 92 الجارية :

عروض مطاعم السعودية اليوم الوطني 92 كوك دوور الرياض

فضلاً عن تخفيضات كووك دوور في الاحتفالت بالترويجات التالية :