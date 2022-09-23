العالم اليوم - "داو جونز" عند أدنى مستوى في عامين.. بسبب مخاوف الركود

انتم الان تتابعون خبر "داو جونز" عند أدنى مستوى في عامين.. بسبب مخاوف الركود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - سجل المؤشر "داو جونز" الصناعي أدنى مستوى له في نحو عامين، الجمعة، وهو أول مؤشر رئيسي للأسهم الأميركية ينخفض ​​دون مستواه المتدني في يونيو في وسط الجلسة، ويسجل أدنى مستوى خلال العام، بعد مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينيتش، انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي 421.21 نقطة، أو 1.4 بالمئة، إلى 29655.47 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون أدنى مستوى له لهذا العام عند 29653.29 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 62.38 نقطة، أو بنسبة 1.67 بالمئة، إلى 3693.56 نقطة، بينما هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 190.12 نقطة، أو 1.72 بالمئة، إلى 10876.01 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع، وتعهد بالاستمرار في سياسته المتشددة حتى يتم وضع التضخم تحت السيطرة، وذلك بالتوافق مع قرارات مماثلة من قبل العديد من البنوك المركزية حول العالم.

واقترب "داو جونز" من الانخفاض بنسبة 20 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في الرابع من يناير، مما يؤكد أن المؤشر دخل في سوق هابطة، وفقا لتعريف شائع الاستخدام.

وتأكد سقوط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" في السوق الهابطة في يونيو، وكذلك "ناسداك" في مارس.