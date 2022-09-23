وقت اطلاق الالعاب النارية في الرياض اليوم بالعيد الوطني 92 بالتحديد تتزين سماء المملكة

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عمر شويل - جدة وقت اطلاق الالعاب النارية في الرياض اليوم الوطني 92 حيث ينتظر الكثير من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاحتفال في هذا الوقت بـ الالعاب الناريه احتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي المجيد حيث تم توحيد السعودية في تاريخ 21 جماد الأول 1251 الموافق 23 سبتمبر 1932 ولهذا تحتفي المملكة كل عام بهذا اليوم، وتظهر صور الاحتفال في اجازة مدفوعة لجميع الموظفين وتعويض لمن تطلب منهم العمل، وأيضًا عروض وتخفيضات على جميع المنتجات، وكذلك حفلات غنائية مميزة.
وقت اطلاق الالعاب النارية في الرياض
سوف تكون الالعاب الناريه في اليوم الوطني في تمام الساعة 9 مساءً ويُمكن للجميع مشاهدتها مباشرةً في سماء المملكة في منطقة الثغر بلازا، وتستمر العروض مدة 7 دقائق في اليوم الوطني السعودي فقط، أي سوف تكون في تمام الساعة 9 مساءً اليوم لمدة سبع دقائق، وتعود مرة أخرى في احتفال العام المقبل باليوم الوطني.
أماكن الألعاب النارية في اليوم الوطني الرياض
قامت الهيئة العامة للترفيه في المملكة بتنظيم فعاليات اليوم الوطني، وجاء مكان انطلاق الالعاب النارية كما يلي:
- الثغر بلازا في 3322 طريق الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حي حطين، في الرياض حيث يعرف المكان بكونه مجمع ترفيهي وتسوق مفتوح على مدار الساعة.
فعاليات اليوم الوطني
- سوف تكون هناك الكثير من الفعاليات المستمرة حتى بعد اليوم الوطني ومنها عرض عز الوطن وهو عرض من وزارة الداخلية سوف يكون في واجهة الرياض تحديدًا مقابل معرض الإكسبو الرياض من يوم 21 سبتمبر وحتى يوم 24 سبتمبر في تمام الساعة 5 مساءً ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.
- مسيرة الحرس الملكي سوف تكون فقط في اليوم الوطني أي اليوم في واجهة الرياض أمام معرض الإكسبو من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 10 مساءً.
- ومن أهم العروض هو مهرجان هيئة الترفيه في منتزه جراسي بارك في حي السفارات حيث تستمر فعالياته 4 أيام من يوم 21 سبتمبر حتى يوم 24 سبتمبر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 12 منتصف اليلل.
- السيرك الوطني سوف يكون في المسرح الأحمر مسرح جامعة الأميرة نورة من يوم 21 حتى يوم 24 سبتمبر من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 9 مساءً.
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