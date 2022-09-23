نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو سلم رواتب الجنود في إدارة الجوازات السعودية لعام 1444 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الجنود في إدارة الجوازات السعودية, يتميز راتب الجندي في إدارة الجوازات السعودية بأنها رواتب عالية بالنسبة إلي مهام الجندي الذي يقوم بها, من المعروف بأن إدارة الجوازات السعودية تنتمي إلي وزارة الداخلية, وتقوم وزارة الداخلية بالإشراف علي إدارة الجوازات للتأكد من سير العمليات المكلفين بها علي اكمل وجه, وتختص إدارة الجوازات السعودية بتقديم الكثير من الخدمات التي تتعلق بأمور السفر مثل, إصدار وتجديد جواز السفر, وإعطاء تصاريح السفر وتنظيم الرحلات الجوية من وإلي المملكة السعودية, وتحتاج إدارة الجوازات السعودية كل فترة زمنية إلي استقطاب عدد من الموظفين في مختلف التخصصات, والتي منها وظيفة الجندي.

سلم رواتب الجنود في إدارة الجوازات السعودية

هناك يتراوح رواتب الجنود في إدارة الجوازات السعودية ما بين 2800 إلي الأربع الألف ريال سعودي, حيث جاء البيان التعريفي لسلم رواتب الجنود في المملكة السعودية كالآتي.

يبلغ راتب الجندي في الدرجة الأولى 2800 بينما يبلغ راتب الجندي الأول في الدرجة الأولى 2950 ريال. ووصل راتب الجندي في الدرجة الثانية في إدارة الجوازات 2910, بينما راتب الجندي الأول في الدرجة الثانية وصل إلي 3075 ريال سعودي. بينما راتب الجندي في الدرجة الثالثة بلغ 3020 ريال سعودي, بينما بلغ راتب رتبة الجندي الأول إلي مبلغ 3200 ريال سعودي. أما في الدرجة الرابعة بلغ راتب الجندي 3130 ريال سعودي, أما في حالة رتبة الجندي الأول بلغ راتبه في الدرجة الرابعة 3325 ريال سعودي. وجاءت رواتب الجندي والجندي الأول في الدرجة الخامسة 3240 و 3450 علي التوالي. وإذا كان الجندي في الدرجة السادسة فسوف يحصل علي راتب 3350 ريال سعودي, أما إذا وصل الجندي الأول إلي الدرجة السادسة فسوف يحصل علي راتب 3575 ريال سعودي. وفي الدرجة السابعة يحصل الجندي علي راتب 3460 ريال سعودي, أم في الدرجة السابعة بالنسبة لرتبة الجندي الأول فسوف يحصل علي راتب ثلاث الألف وسبعمائة ريال سعودي.

بدلات رتبة الجندي في إدارة الجوازات السعودية

يحصل الجندي علي بعض البدلات التي خصصتها إدارة الجوازات مقابل بعض الخدمات التي يقوم بها, ولعل أبرز هذه البدلات هي. البدل ميداني 450 ريال. بدل مخاطرة 600 ريال. بدل المواصلات 500 ريال.