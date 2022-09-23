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عمر شويل - جدة كم مبلغ دعم ريف للسمن 1444 وخطوات التسجيل والشروط التي تم وضعها لكل من يريد الحصول على هذا الدعم الذي تم إطلاقه للأسر المنتجة الريفية السعودية، حيث يهدف إلى تطوير حياة الريف وتحسينها وقد تم تقديم هذه الخدمة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة وتم استهداف عدد من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه، وذلك حتى يتمكنوا من التطوير والتنمية لانشطتهم الزراعية بكافة قطاعاتها.

كم مبلغ دعم ريف للسمن

من اهم ما قدم برنامج دعم الريف هو المبلغ المالي الذي يستفيد منه الكثير من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه، وقد تم تحديد قيمة المبلغ وهو 45000 ولا يحق للمستفيد الاعتراض على هذا المبلغ، كما أن من أهم ما يشمله برنامج دعم الريف للأسر المنتجة ما سوف نقدمه من اسماء محاصيل زراعية يسمح للشخص القيام للعمل بها بعد الحصول على موافقة من خلال القائمين على البرنامج ومنها ما يلي:

قطاع التسوق.

انتاج الألبان.

العسل إنتاجه وتربية النحل

صغار الصيادين والعاملين بالمزارع السمكية.

جميع انواع المشروعات الريفية.

البهارات.

المحاصيل الزراعية ومنها السمسم والذرة الرفيعة.

المخللات بأنواعها.

الفاكهة الطازجة ومنها التين والرمان والعنب.

خطوات التسجيل في دعم الريف

من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية المتمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة هو برنامج دعم الريف للسمن حتى يتمكن كل من ينتمي للحياة الريفية التحسين والتطوير من مشاريعهم التابعة للزراعة والتحسين من مستواهم المعيشي والمالي، ومن الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل ما يلي:

يجب الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج دعم الريف للسمن.

قيام الشخص بإنشاء حساب جديد خاص به.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب في الحساب الجديد.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

على الشخص الإطلاع على جميع الشروط والبيانات المطلوبة وفي حالة موافقته يتم الضغط على أيقونة موافق.

اختيار أيقونة تقديم الطلب والضغط عليها.

سوف يصل الشخص إشعاراً حتى يقوم الشخص باكتمال باقي خطوات تقديم الطلب.

وفي نهاية الخطوات في حالة إذا كانت جميع الخطوات والبيانات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستخدم ما إذا كان قد تم قبول طلبه أو تم رفضه.

شروط التسجيل في دعم الريف

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن تتوفر في المواطن الذي يرغب في التسجيل ومن هذه الخطوات ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم بالطلب من المقيمين في المنطقة التابعة للدعم.

ألا يقل عمره عن واحد وعشرون 21 عاماً كاملاً.

أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

في حالة إذا كان لم يحمل الجنسية السعودية أن يكون حامل البطاقة تنقل.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة حتى سداد قيمة آخر قسط مستحق عليه.

أن يكون يمتهن مهنة تنتمي للمجال الزراعي التي حددها البرنامج.

لا يحق لمن يمتلك وظيفة في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

لا تتعدى قيمة الدخل الشهري له عن ستة 6 آلاف ريال سعودي.

ألا يكون قد حصل على أكثر من ثلاث برامج دعم الريف.

تقديم ما يثبت إمتهانه لأي مهنة تابعة للمجال الزراعي التي حددها البرنامج.

ألا تتعدى قيمة المبلغ المالي المحدد من الدعم عن 54000 ريال سعودي عن السنة الواحدة.

وبهذه الكلمات السابقة نكون قد قدمنا كافة تفاصيل كل مايخص ويتعلق ببرنامج دعم الريف للسمن من خطوات التسجيل الشروط التي يجب توافرها في صاحب الطلب وقيمة المبلغ المالي الذي حدده البرنامج لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات والإستفادة منها.