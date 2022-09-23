live.موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات المفتوحة الناقلة المباراة وترقب نتيجة الجزائر اليوم.

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الجزائرية موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية الليلة، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب “ميلو وهدفي” بولاية وهران، وتحظى المباراة بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير الجزائرية خاصة أنها اللقاء الأول بعد مباراتي الكاميرون، التي أخفق فيهما المنتخب الجزائري في الصعود لمونديال قطر 2022، ويدخل الناخب الوطني جمال بلماضي اللقاء ونصب عينيه الفوز وإيصال رسالة قوية للجماهير، أن المنتخب الجزائري عائد بقوة على الساحة الدولية للمنافسة على الألقاب، ويلتقي الجزائر غانا عقب هذه المباراة ضمن أستعدادات الخضر لمباريات تصفيات الأمم الأفريقية القادمة 2024، تلعب في نفس اليوم مباراة تضم السعودية ضد الإكوادور التي تلعب في إسبانيا، في إطار أستعدادات الأخضر السعودي لمباريات كأس العالم القادمة.

موعد مباراة الجزائر وغينيا

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت غرينتش التوقيت العالمي.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة ودول المغرب وتونس.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دول جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا.

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، الكويت، البحرين، العراق، دولة قطر.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر وغينيا اليوم

كما أعلن التلفزيون الجزائري فأن المباراة سوف تنقل على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة التلفزيون الجزائري القناة السادسة، ثم تبث مسجلة عبر القناة الوطنية الجزائرية في العاشرة مساءً بتوقيت الجزائر.

تاريخ مواجهات الجزائر ضد غينيا

التاريخ يصب في صالح المنتخب الغيني فقبل هذا اللقاء لعب المنتخبين 10 مباريات، حقق المنتخب الغيني الفوز في 5 مباريات، بينما حقق الأخضر الجزائري الفوز في 3 مباريات، وحل التعادل في 2 مباراة سجل المنتخب الغيني 15 هدف في شباك الخضر، بينما سجل الجزائر 10 أهداف في شباك غينيا.

التشكيل المتوقع للجزائر الليلة

حراسة المرمى : – مصطفى زغبة.

خط الدفاع : – عيسى ماندي، عبد القادر بدران، محمد أمين، حسين بن عيادة.

خط الوسط : – إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، أدم زرقان، هشام بودوي”.

خط الهجوم : – رياض محرز، إسلام سليماني.

نتيجة مباراة الجزائر ضد غينيا

سوف نتابع المباراة ونوافيكم بالتفاصيل أول بأول فتابعونا عبر موقعكم ثقفني.

بطاقة المباراة