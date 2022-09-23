نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يقدم تمويل السيارات بالشروط والمزايا الجديدة والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المصرف الراجحي بالإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي عن توفير فرصة تمويل الإيجار التمليكي للسيارات،وتمويل شراء السيارات وهو إحدى المزايا الجديدة التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين، حيث يتمكن العميل من الاختيار ما بين التقسيط والإيجار التمليكي وفقاً لظروفه البيئية والمعيشية، كما يعتبر تمويل مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودي من أفضل أنظمة تمويل سيارات مستعملة متاحة للمستهلكين، حيث يضع مساعدة المواطنين والمقيمين بالمملكة من أهم أهدافه وبما أن امتلاك سيارة أصبح يمثل أهمية كبرى لدى الكثير من المواطنين.

مزايا تمويل السيارات من مصرف الراجحي

تمويل السيارات من مصرف الراجحي من أهم خدمات وعروض مصرف الراجحي السعودي وهو الذي يتميز عن غيره في العديد من الأمور، ومن أهم تلك المميزات موافقة التمويل لبنود الشريعة الإسلامية، وتوافر وجود تأمين شامل على السيارات خلال الفترة التي يتم تأجيرها، يمكن للمواطن الحصول على تمويل بمبلغ يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للسيارات، كما يتم إتاحة فرصة التمويل دون دفع مبلغ مقدم من ثمن السيارة، ووجود هامش ربحي تنافسي، توافر إمكانية تمويل السيارات المستعملة والجديدة لدى المملكة العربية السعودية.

شروط تمويل السيارات من مصرف الراجحي 1444

توجد بعض المعايير والشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع المواطن الحصول على تمويل من بنك الراجحي للسيارات، وتلك الشروط التالية:

عمر طالب التمويل لا يتجاوز 60 عاماً، ولا يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية السعودية.

إذا كان يعمل طالب التمويل لدى أحد القطاعات الخاصة لا يقل عمره عن 21 عاماً.

ألا يقل الدخل الشهري لطالب التمويل عن 5000 ريال سعودي.

طالب التمويل أمضى مدة زمنية لا تقل عن سنة ونصف في العمل الخاص، أو 6 أشهر إذا كان يعمل في القطاع الحكومي.

خطوات التقديم على تمويل السيارات من الراجحي

يجب اتباع بعض الخطوات الآتية للحصول على تمويل السيارات من مصرف الراجحي وتلك الخطوات الآتية: