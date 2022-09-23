نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب جندي فني في الجوازات 1444 وطريقة التقديم بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب جندي فني في الجوازات 1444، من أبرز الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوزات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول لرتبة جندي للرجال للتعيين بمختلف مناطق المملكة في عدد من التخصصات المطلوبة بسوق العمل وسوف نتعرف على تفاصيل وظيفة المديرية العامة للجوزات وكم راتب جندي فني بالجوزات بالسطور المقبلة.

موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات

يبدأ فتح باب التسجيل والتقديم في وظائف المديرية العامة للجوزات يوم السبت بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/03/03هـ الموافق 2022/09/29م. عبر منصة أبشر توظيف.

مهام وظيفة جندي فني الجوازات 1444

للجنود العاملين في المديرية العامة للجوزات القيام بالمهام الآتية:

يقوم بمهام استكمال إجراءات السفر من وإلى المملكةـ وأيضًا كل الضوابط المتعلقة بالدخول والخروج إلى أراضي المملكة.

القيام باستكمال إجراءات السفر للسعوديين من وإلى المملكة العربية السعودية.

العمل على إصدار تصاريح الإقامة للوافدين المقيمين بالمملكة وتصاريح العمل وتصاريح التواجد في المملكة.

استقبال جوازات السفر لضيوف الرحمن في موسم الحج والعمرة.

العمل على تنظيم آلية الدخول والخروج من وإلى المملكة.

التنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن إجراءات الجوازات من أجل ضمان التقدم الإيجابي للأعمال.

توضيح تعليمات جواز السفر فيما يتعلق بالمواطنين والمقيمين والوافدين.

ترتيب عودة الزوار بعد الانتهاء من شعائر الحج والعمرة.

إصدار التأشيرات المختلفة لدخول المملكة مثل التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل.

حماية قطاع التقليد ودخول الممنوعين من السفر للمملكة.

كم راتب جندي فني في الجوازات 1444

بينت المديرية العامة للجوزات أن راتب الجندي الفني بالجوزات السعودية يختلف وفقًا للوظيفة والرتبة ويبدأ سلم الرواتب من 2800 ريال حتى يصل لـ 10610 ريال:

المرتبة رتبة جندي رتبة الجندي الأول رتبة عريف رتبة رقيب شرطي رتبة شاويش رتبة شاويش رتبة الرقباء الرئيسيون الدرجة العملية 1 2800 ريال سعودي 2950 ريال سعودي 3270 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4570 ريال سعودي 5370 ريال سعودي 6270 ريال سعودي 2 2910 ريال سعودي 3075 ريال سعودي 3420 ريال سعودي 4050 ريال سعودي 4785 ريال سعودي 5630 ريال سعودي 6580 ريال سعودي 3 3020 ريال سعودي 3200 ريال سعودي 3570 ريال سعودي 4230 ريال سعودي 5000 ريال سعودي 5890 ريال سعودي 6890 ريال سعودي 4 3130 ريال سعودي 3325 ريال سعودي 3720 ريال سعودي 4410 ريال سعودي 5215 ريال سعودي 6150 ريال سعودي 7200 ريال سعودي 5 3240 ريال سعودي 3450 ريال سعودي 3870 ريال سعودي 4590 ريال سعودي 5430 ريال سعودي 6410 ريال سعودي 7510 ريال سعودي 6 3350 ريال سعودي 3575 ريال سعودي 4020 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5645 ريال سعودي 6670 ريال سعودي 7820 ريال سعودي 7 3460 ريال سعودي 3700 ريال سعودي 4170 ريال سعودي 4950 ريال سعودي 5860 ريال سعودي 6930 ريال سعودي 8130 ريال سعودي 8 3570 ريال سعودي 3825 ريال سعودي 4320 ريال سعودي 5130 ريال سعودي 6075 ريال سعودي 7190 ريال سعودي 8440 ريال سعودي 9 3680 ريال سعودي 3950 ريال سعودي 4470 ريال سعودي 5310 ريال سعودي 6290 ريال سعودي 7450 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10 3790 ريال سعودي 4075 ريال سعودي 4،620 ريال سعودي 5490 ريال سعودي 6505 ريال سعودي 7710 ريال سعودي 9060 ريال سعودي 11 3900 ريال سعودي 4200 ريال سعودي 4770 ريال سعودي 5670 ريال سعودي 6720 ريال سعودي 7970 ريال سعودي 9370 ريال سعودي 12 4010 ريال سعودي 4325 ريال سعودي 4920 ريال سعودي 5850 ريال سعودي 6935 ريال سعودي 8230 ريال سعودي 9680 ريال سعودي 13 4120 ريال سعودي 4450 ريال سعودي 5070 ريال سعودي 6030 ريال سعودي 7150 ريال سعودي 8490 ريال سعودي 9990 ريال سعودي 14 4230 ريال سعودي 4575 ريال سعودي 5220 ريال سعودي 6210 ريال سعودي 7365 ريال سعودي 8750 ريال سعودي 10300 ريال سعودي الخامس عشر 4340 ريال سعودي 4700 ريال سعودي 5370 ريال سعودي 6390 ريال سعودي 7580 ريال سعودي 9010 ريال سعودي 10610 ريال سعودي مكافأة دورية 110 ريال سعودي 125 ريال سعودي 150 ريال سعودي 180 ريال سعودي 215 ريال سعودي 260 ريال سعودي 310 ريال سعودي

كم بدلات جندي فني الجوازات 1444

صف دراسي، 400 ريال.

بدل الأرض، 450 ريال.

بدل الإقامة، 1000 ريال.

بدل الخطر، 600 ريال.

بدل نقل، 500 ريال.

بدلا من الإرهاب، 805 ريال.

رابط التقديم في الجوازات السعودية 1444