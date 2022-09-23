العالم اليوم - وفاة مهسا أميني ..مظاهرات ومظاهرات مضادة في إيران

انتم الان تتابعون خبر وفاة مهسا أميني ..مظاهرات ومظاهرات مضادة في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 سبتمبر 2022 05:24 مساءً - خرجت مظاهرات حاشدة دعما للحكومة الإيرانية، الجمعة، وذلك بعد 7 أيام من الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لها، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق.

ودعا المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلّف بتنظيم التظاهرات الرسمية في إيران إلى هذه التظاهرات الداعمة للحكومة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي صورا من طهران وتبريز وقم وحمدان وأصفهان والأهواز وغيرها، بدت فيها أعداد ضخمة من المتظاهرين تسير في الشوارع، وقد حمل كثيرون منهم أعلاما إيرانية وصور المرشد علي خامنئي.

وأشاد المتظاهرون في وسط طهران الذين انطلقوا في مسيرتهم بعد صلاة الجمعة بالقوى الأمنية في تعاملها مع الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون لافتات شكروا فيها قوات الأمن "العمود الفقري للبلاد".

وبدأت التظاهرات المناهضة للحكومة، بعد إعلان السلطات في 16 سبتمبر وفاة مهسا أميني (22 عاما) المتحدرة من محافظة كردستان (شمال غرب) في ظروف لم تتضح.

وتخللت التظاهرات مواجهات مع قوى الأمن.

وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن 17 قتيلا بينهم عناصر أمن قتلوا في المواجهات، بينما ذكرت منظمة غير حكومية أن العدد هو 36.

وأوقفت القوى الأمنية الإيرانية ناشطين بارزين في المجتمع المدني وصحافيا لعب دورا أساسيا في كشف قضية وفاة الشابة مهسا أميني التي أثارت احتجاجات في كل أنحاء البلاد، وفق ما أفادت منظمات غير حكومية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة.

موقف السلطات الإيرانية