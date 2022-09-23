نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل ميسر دون عائد من منصة سلفة السعودية بمبلغ 5000 ريال فورياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد التساؤل مؤخراً عن التمويل الميسر من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وعن الخدمات التمويلية السريعة دون فوائد للمواطنين،حيث إنها لا تحتاج لتحويل راتب وليس لديها أي شروط صعبة وهذه مزاياها، حيث قدمت دولة السعودية خدم دعم هذا التمويل للفرد لبدء المشروع الخاص،سوف نوفر لكم جميع التفاصيل اللازمه: كما تعتبر منصة سلفة هي الأمثل للحصول علي تمويل بدون تحويل راتب بشكل فوري وتصل قيمة التمويل حتى 5000 ريال سعودي للمواطنين في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في ظل مزامنة ظروف غلاء المعيشة والأسعار، وتقوم منصة سلفة بتقديم التمويل الشخصي للمساعدة علي بدء المشاريع الصغيرة في المملكة وتساعدهم في تجاوز صعوبات الحياة، ومن أهم ما يميز منصة سلفة بأن جميع تعاملاتها متطابقة مع أحكام الشريعة.

تمويل منصة سلفه الالكترونية الميسر

يتميز التمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية بحقيقة أن الشروط الموضوعة للقرض تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، فيما يلي سوف نتعرف على المزايا فمنها، إن التمويل يُحقق عائدات مالية تتناسب مع احتياجات كل أسرة في المملكة ومزامنه الظروف المعيشية، كما يتم سداد ديونهم لأن التمويل يحل المشاكل المالية التي يواجهونها، أيضاً يساعد التمويل المواطنين على ترميم منازلهم وبناء المشاريع الشخصية لدعمهم المادي والمالي.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة 1444

بنك السعودية للاستثمار.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك الرياض.

البنك الأهلي.

بنك البلاد.

البنك العربي.

شروط التمويل الميسر من سلفة

يشترط وجود بعض الشروط لدى المتقدم على طلب الحصول على تمويل ميسر من منصة سلفة وتلك الشروط الآتية:

المتقدم للحصول على التمويل يحمل جنسية سعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 23 عاما ولا يزيد عمره عن 60 عاما.

ألا يقل مده عمله في القطاع الحكومي عن 3 أشهر، وفي القطاع الخاص عن 6 أشهر.

الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

خطوات الحصول على تمويل ميسر 5000 ريال من منصة سلفة

يمكن للمواطن السعودي من اتباع بعض الخطوات وذلك للحصول على 5000 ريال على سبيل التمويل الميسر من سلفة الإلكترونية السعودية وتلك الخطوات التالية: