نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده اليوم الوطني 92 وأبرز التخفيضات على المواد الغذائية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم الوطني 92 في المملكة العربية السعودية، أعلن عنها منذ أيام باقتراب الاحتفال بهذه المناسبة، وهو من أشهر المتاجر التي تقدم منتجات وسلع متنوعة للعديد من الأشخاص، وتوجد له عدة فروع في مختلف المدن السعودية، ولديه الكثير من الزبائن الذين يفضلون اقتناء السلع منه نظرا لجودتها، وهو يشارك السعوديين احتفالهم بتوحيد المملكة في تاريخ 23 سبتمبر، لذلك يقدم تخفيضات خاصة على مختلف المواد الغذائية، كما تم تخفيض أسعار السيارات ورحلات الطيران الداخلية والخارجية، وقيمت ابتداء من اليوم عروض طائرات حربية بمشاركة القوات الجوية في العديد من المدن واستمتعت بها العائلات السعودية، وهو يوم خاص لا بد من الاحتفاء به من طرف كل من المقيمين والمواطنين على حد سواء، وسنتحدث في الأسطر القادمة من موقع ثقفني الإخباري عن موضوع عروض اليوم الوطني هايبر بنده 1444، تابعوا معنا.

عروض هايبر بنده اليوم الوطني 92

تتواصل عروض هايبر بنده اليوم الوطني 92، إذ تم وضع خصومات على أسعار عدة مواد غذائية أساسية تحتاجها الأسر السعودية، وهي كما يلي:

أرز بسمتي من حجم عشرة كيلو أصبح متاحا الآن بقيمة 69.95 ريال فقط

هناك أيضا صدور دجاج بحجم 2 كيلو فاخرة هي معروضة الآن بقيمة ثلاثة وأربعون ريال فقط

كما يمكنكم اقتناء علبة من الحليب طويلة سعرها 150 ريال فقط

لحم بقري مفروم أيضا تستطيعون اقتناءه بسعر 27 ريال فقط

كما يوجد تخفيض على برجر بقري بقيمة 29 ريال

أيضا برسيل بسعر 45 ريال، وعلبة معجون طماطم معروضة بسعر 23.5 ريال.

أما السكر الناعم سعره بعد التخفيض الآن هو 19 ريال سعودي فقط.

تخفيضات اليوم الوطني هايبر بنده

من المواد الغذائية أيضا التي تم تخفيض سعرها لدى هايبر بنده بمناسبة اليوم الوطني السعودي 1444:

تستطيعون اقتناء شرائح من جبن المراعي وخبز الأرز أيضا ونقانق البقر، كل هذا بسعر ثلاثون ريال سعودي

أيضا يوجد ستيك بقري برازيلي بسعر ثمانون ريال فقط

وهناك عرض تخفيض على اسكالوب بقري برازيلي بقيمة أربعون ريال فقط

أصابع دجاج من الحجم الكبير سعرها الآن هو 23 ريال، ومتوسطة الحجم يمكنكم شراؤها بسعر 15 ريال فقط.

أما كباب أمريكانا اللذيذ يمكنكم الحصول عليه بعد التخفيض بسعر 18 ريال، في حين أن ملوخية أمريكانا الآن هي متاحة بسعر 07 ريال فقط.

جبنة مثلثات سعرها ضمن العرض هو 18 ريال، وجبنة فيتا قيمتها 15 ريال فقط.

كانت هذه هي أبرز عروض متاجر هايبر بندة بمناسبة اليوم الوطني السعودي على مختلف المنتجات، والتي أعلن عنها منذ أيام لجميع المواطنين السعوديين الذين يشترون المنتجات منها، بالأخص في المناسبات، نرجو أن تكونو قد استفدتم.