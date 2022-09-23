نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر results.mlazemna الان استعلام نتائج القبول الموازي 2022/2023 للقبول فى كل الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج القبول الموازي 2022/2023 نتابعها الآن بشكل وبصورة الكترونية حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي العراقية على رصد درجات قبول جميع الجامعات العراقية استعداداً على ان يتم توجيه الطلاب الي الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم حتي يتم الاعلان عن اعتماد نتائج الطلاب من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال طرق الاستعلام عن تلك النتائج

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2023

سيتمكن كل الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تستعد وزارة التعليم والبحث العلمي على تحديد معدلات القبول الموازي التي بعدها على الفور سيتم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لإجراء الاستعلام عن نتائج المقبولين فى القبول الموازي، الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ستعرضه ونوافيكم بها الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نعمل الآن على طرح خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من الايقونة المخصصة لها من داخل الصفحة الرئيسية

ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تسجيل وتحديد المحافظة التابع اليها الطالب

انقر فى نهاية الامر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون امامكم بنجاح النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية