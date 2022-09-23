نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ننشُر درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب جميع الشعب الفنية من موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الان نوافيكم بها بعدما اعلن معالي الدكتور محمد أيمن عاشور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تمديد فترة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية يومين إضافيين مما استمر على غرار هذا الامر البحث حول تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية الذي مازال مطروح أمام الطلاب من موقع التنسيق الرسمي

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لازال يتزايد حوله قوائم البحث على جوجل فى ظل تمديد فترة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية بقرار تم اتخاذه من قبل معالي وزير التعليم العالي السيد الدكتور محمد أيمن عاشور الذي اتخذ قرار على استمرارية أعمال تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق الدبلومات الفنية الذي قد بدأ بشكل مؤخرا بحد ادنى وصل الى 60% بالنسبة لطلاب تجارة وصناعة وزراعة وسياحة وفنادق وبحد أدنى وصل الى 75% بالنسبة للتمريض على ان يتواصل موقع التنسيق على استمرارية استقبال رغبات الطلاب تحت هدف اتاحة الفرصة للمزيد من الطلاب على التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طريقة التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية وأبرز الكليات المرشحة لطلاب

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022

الان نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات طرق التسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية اون لاين على النحو التالي:-

فى الخطوة الأولى:- ابدأ الدخول على موقع التنسيق

الخطوة الثانية:- نبدأ فى اختيار تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- ابدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تسجيل الشعبة الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد المحافظة التابع إليها

فى الخطوة السابعة:- البدء فى تسجيل وتدوين رقمك السري في الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الثامنة ابدء فى تحديد رغباتك على تنسيق الدبلومات الفنية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بمراجعة الطلبات واضغط بالنهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من المقرر على ان تبدأ عمليات اعلانها بشكل وبصورة الكترونية بعدما يتم الاعلان عن غلق ابواب التسجيل على تنسيق الدبلومات الفنية مساء يوم الغد، على ان تستغرق وزارة التعليم العالي مدة زمنيه تصل الى 72 ساعة تمهيداً للبدء فى اعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية التي سصبح بامكانكم الحصول عليها اون لاين فور اتمام ظهورها

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية