نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مخصص للنساء والمقيمين يصل 200 ألف ريال بدون كفيل وسداد 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع الكثير من الأشخاص إلى معرفة كيفية الحصول على تمويل للنساء دون كفيل، وذلك حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى إقامة مشاريع صغيرة بعد الحصول على هذا التمويل لكسب المال، وهذه الخدمة تقدمها شركة النايفات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، هذا بجانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها للأفراد.

أفضل تمويل شخصي للنساء بدون كفيل

تعمل شركة النايفات من داخل المملكة على تقديم خدمة تمويل شخصي للنساء ويصل إلي 200 ألف ريال سعودي بدون كفيل، ويتم ذلك بشكل إلكتروني سهل وبسيط، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة النايفات.

اضغط على مربع التمويل.

أدخل جميع البيانات الخاصة بك داخل الخانات المخصصة لها.

قدم صورة من البطاقة الشخصية، بشرط أن تكون غير منتهية.

تقوم السيدة التي تريد الحصول على التمويل، بتقديم كشف خاص لحسابها البنكي لمدة 3 شهور على الأقل، ولا بد من أن يكون مختوما من الإدارة.

تقديم مستندات تدل على احتياجك لهذا التمويل.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

اضغط على زر إرسال

في النهاية وبعد مراجعة طلبك، سوف تصلك رسالة بحصولك على هذا التمويل.

شروط الحصول على تمويل شخصي للنساء من شركة النايفات

لكي تتمكن من الحصول على التمويل المقدم للنساء من شركة النايفات السعودية، عليك اتباع الشروط الآتية:

يشترط أن تكون السيدة من أصل سعودي. لا بد من أن يتراوح عمرها ما بين 20 إلى 60 عاما. يشترط أن تكون عاملاً في إحدى القطاعات، سواء كانت خاصة أو حكومية. يشترط أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 3 شهور. يجب أن تمضي على إقرار يصل إلى 200 ألف ريال سعودي للحصول على هذا التمويل. يجب أن يكون الدخل الشهري للسيدة لا يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي. يشترط أن يتم تقديم كافة المستندات بشكل صحيح وغير مزور.

في النهاية نكون قد تحدثنا عن أفضل تمويل شخصي للنساء وهذه الخدمة تقدم للكثير من النساء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من شركة النايفات، وذلك لدعمهم على مواجهة الصعوبات، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل على تقديم العديد من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الأفراد.