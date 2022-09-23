نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تحليق للطيران الإسرائيلي بأجواء لبنان ودوي انفجارات في سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 سبتمبر 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- في نبا عاجل أوردت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء السبت، نبأ عن عملية تحليق للطيران الإسرائيلي بأجواء لبنان في منطقة الهرمل في محافظة بعلبك الحدودية مع سوريا.

وأوضحت الوكالة أنه سمع في الوقت نفسه اصوات انفجارات على الجانب السوري.

وقالت الوكالة "سُمِعت منذ بعض الوقت أصوات إنفجارات من داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل. كما يُسجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الهرمل".

وكالات